Kós Hubert ismét világbajnok 200 méter háton, ráadásul Európa-csúccsal

Molnár Dóra délelőtt egyéni rekordot úszott Szingapúrban, remek eredménnyel jutott be az ottani idő szerint esti középdöntőbe, ahol kezdetben nagy volt a lemaradása, de a táv második felén feljavult, a harmadik helyre is feljött, végül futamában negyedikként zárt 2:09.09-cel. A második középdöntőben izgulhattunk, mindez elég lesz-e a döntőhöz, s épphogy, de elég lett, Molnár ugyanis a nyolcadik helyen továbbjutott, így szombaton is úszik 200 háton, ráadásul finálét – előreláthatólag 13.17-től.

„A körmömből nem sok maradt... Nagyon izgultam, bekerülök-e, mert ezzel az idővel nem voltam megelégedve. Nagyon örülök, hogy pont becsúsztam a döntőbe, holnap minél jobbat szeretnél úszni! Tizenhatodik idővel voltam benevezve, most nyolcadikként ott vagyok a döntőben, ez nagy szó!” – nyilatkozta Molnár Dóra az M4 Sportnak.

Molnár Dóra (Fotó: MTI/Ilyés Tibor)

Ezt követően jött Szabó Szebasztián a második középdöntős futamban a hetes pályáról férfi 50 méter gyorson, s nagyon jól kezdett, kiváló volt a rajtja, ám végül így is csak a nyolcadik helyen végzett, összességében pedig a 14. helyen zárt, nem jutott döntőbe. Ideje 21.84 másodperc volt.

„Nem lehetek elégedetlen, nyilván nagyon örültem volna egy döntőnek, de most a legfontosabb az volt, hogy másodszor is közel kerüljek az egyéni legjobbamhoz” – fogalmazott a sprinter, akinek az elmúlt két évben nem úgy sikerültek a versenyek, ahogyan szerette volna. Tavaly a dohai világbajnokságon 30., a párizsi olimpián a 24. lett ebben a számban, amelyben rövid pályán nyert Európa-bajnokságot.

Szabó Szebasztián (Fotó: MTI/Ilyés Tibor

TOVÁBBI DÖNTŐK, KÖZÉPDÖNTŐK

A pénteki döntőket a női 100 méter gyors indította, öten is befértek 53 másodperces idő alá, a győztes pedig címét megvédve a holland Marrit Steenbergen lett 52.55-tel. Ezt a férfi 100 méteres pillangóúszás középdöntője követte, ahol az első futamban az egyik fő favorit, a francia Maxime Grousset nagyon erős, 50.25-ös időt úszott, ezzel elsőként jutott be a szám fináléjába.

A következő döntő a 200 méter férfi mell volt, amit nem kis meglepetésre a kínai Csin Haj-jang nyert meg a nyolcas pályáról 2:07.41 perces idővel. Ugyanennek a számnak a női versenyében az amerikai Kate Douglass diadalmaskodott, aki hatalmasat úszott, 2:18.50-es ideje egyszerre világbajnoki és amerikai rekord.

A női 50 méteres pillangóúszás középdöntőjének első helyezettje a szintén amerikai Gretchen Walsh lett 25.09 másodperces időeredménnyel. Az utolsó döntőben pénteken, a férfi 4x200-as gyorsváltóban nem teljesült a papírforma, a britek hét percen belül, 6:59.84-gyel értek be az első helyen, megelőzve ezzel a kínaiakat és az ausztrálokat.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

ÚSZÁS

DÖNTŐK

NŐI 100 M GYORS

Világbajnok: Marrit Steenbergen (holland) – 52.55 másodperc

2. Mollie O'Callaghan (ausztrál) – 52.67

3. Torri Huske (amerikai) – 52.89

FÉRFI 200 M MELL

Világbajnok: Csin Haj-jang (kínai) – 2:07.41 perc

2. Vatanabe Ippei (japán) – 2:07.70

3. Casper Corbeau (holland) – 2:07.73

FÉRFI 200 M HÁT

Világbajnok: Kós Hubert (magyar) – 1:53.19 perc

2. Pieter Coetze (dél-afrikai) – 1.53.36

3. Yohann Ndoye-Brouard (francia) – 1.54.62

NŐI 200 M MELL

Világbajnok: Kate Douglass (amerikai) – 2:18.50 perc

2. Jevgenyija Csikunova (orosz) – 2:19.96

3. Kaylene Corbett (dél-afrikai) – 2:23:52

FÉRFI 4x200 M GYORSVÁLTÓ

Világbajnok: Nagy-Britannia – 6:59.84

2. Kína – 7:00.91

3. Ausztrália – 7:00.98