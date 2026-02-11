Férfi kézi NB I: a budai Farkasok is edzőt vált a nyáron
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő csapatok közül ETO és az FTC után a Budai Farkasok is bejelentette, hogy edzőt vált a nyáron.
A korábban a Veszprémnél, a PLER-nél és a NEKÁ-n dolgozó Kiss Szilárd az utánpótlás-válogatottaknál elért sikerei után 2023-ban vette át a Budai Farkasok irányítását, és az elmúlt időszakban meghatározó alakja volt a klubnak, amely tavaly az ő irányításával jutott fel története során másodszor az NB I-be.
Az ETO január közepén jelentette be, hogy az új idényben Kilvinger Bálintot Kárpáti Krisztián váltja a kispadon, a Ferencváros pedig a hónap végén közölte, hogy Pásztor István nem marad a csapat élén, az ő helyére éppen Klivinger Bálint kerül.
A Budai Farkasok arról még nem adott hírt, ki pótolja a távozó edzőt.
