Férfi kézi NB I: a budai Farkasok is edzőt vált a nyáron

2026.02.11. 11:23
Kiss Szilárd a nyáron távozik (Fotó: Budai Farkasok)
férfi kézilabda NB I Kiss Szilárd Budai Farkasok kézilabda edzőváltás
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő csapatok közül ETO és az FTC után a Budai Farkasok is bejelentette, hogy edzőt vált a nyáron.

A korábban a Veszprémnél, a PLER-nél és a NEKÁ-n dolgozó Kiss Szilárd az utánpótlás-válogatottaknál elért sikerei után 2023-ban vette át a Budai Farkasok irányítását, és az elmúlt időszakban meghatározó alakja volt a klubnak, amely tavaly az ő irányításával jutott fel története során másodszor az NB I-be.

Az ETO január közepén jelentette be, hogy az új idényben Kilvinger Bálintot Kárpáti Krisztián váltja a kispadon, a Ferencváros pedig a hónap végén közölte, hogy Pásztor István nem marad a csapat élén, az ő helyére éppen Klivinger Bálint kerül.

A Budai Farkasok arról még nem adott hírt, ki pótolja a távozó edzőt.

