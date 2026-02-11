Népsport: Innsbruck beugróként lett másodszor is olimpiarendező

Emlékeztető XII. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK

Helyszín: Innsbruck (Ausztria)

Időpont: 1976. február 4–15.

Résztvevő országok száma: 37

Résztvevő sportolók száma: 1129 (898 férfi, 231 nő)

Magyar sportolók száma: 3 (2 férfi, 1 nő)

Sportágak száma: 10

Aranyérmek száma: 37

Tirol fővárosa az osztrák államszerződés után kilenc évvel, 1964-ben már volt házigazdája téli olimpiának – közmegelégedésre –, és a derék innsbrucki­aknak eszükbe sem jutott, hogy még egyszer az életben ők fogadhatják a világ legjobb téli sportolóit. Csak azzal nem számoltak (igaz, a NOB sem…), hogy a coloradói Denver visszalép a rendezéstől.

Az amerikai nagyváros 1970. május 12-én Sion, Tampere és Vancouver előtt kapta meg a XII. téli játékok rendezési jogát (1960, Squaw Valley után hazájából másodikként), ám két évvel később Colorado államban népszavazást tartottak, amelyen a választók 59.45-a elutasította az olimpia döntően állami finanszírozását. A fő aggályok a ma is megszokottak voltak (nem véletlen, hogy aki tényleg rendezni akar, az nem tart róla népszavazást…): a költségek megtriplázódása, a környezeti károk veszélye a Sziklás-hegységben és az, hogy az olimpia hosszú távon nem térülne meg.

Ennek következtében aztán Denver 1972 novemberében hivatalosan is visszalépett. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság sokat nem siránkozhatott, hiszen alig több mint három év volt hátra az eseményig, sürgősen új rendezőt kellett találnia. Az idő szorításában a NOB hamar rájött, hogy csak olyan várost választhat, amely már rendelkezik kész sportlétesítményekkel, van tapasztalata téli olimpia rendezésében, és minimális új beruházást igényel. Márpedig Innsbruck épp ilyen volt.

A Sports Illustrated címlapján a lesiklókirály, Franz Klammer

Így aztán tizenkét év után a láng visszament oda, ahonnan egyszer már eljött – a nyári olimpiák többszörös rendezői közül a legkisebb szünet 24 év, Párizs 1900 után 1924-ben lett ismét házigazda, ám közben lezajlott egy világháború, és teljesen megváltozott a világ, 1976 előtt ilyesmiről szó sem volt.

A lényeg: hiába jelentkezett be egy másik amerikai város, a később 2002-ben házigazda Salt Lake City, a NOB 1973. februári rendkívüli ülésén hivatalosan is Innsbrucknak ítélte az 1976-os téli olimpia rendezési jogát.

A versenyhelyszíneket tekintve értelemszerűen inkább felújításról és korszerűsítésről, nem pedig új építkezésekről beszélhettünk, a legtöbb létesítmény az 1964-es olimpiáról származott. (Terepeket tekintve pedig amúgy is elsőrangúan álltak az osztrákok, gondoljunk csak az alpesi sízőknek otthont adó Bergiselre és Patscherkofelre, vagy éppen az északi sízők otthonára, Seefeldre.) Emiatt aztán a 1976-os játékok jóval olcsóbb volt elődeinél. Az már a szerencse számlájára írható, hogy a tizenkét évvel korábbi, híresen enyhe osztrák téllel szemben (az első innsbrucki olimpiához kellettek az akkor nagyon modernnek számító hóágyúk is) ezúttal hidegebb volt, az időjárás nem tett keresztbe a szervezőknek.

A professzionalizálódó nemzetközi sportvilágban nagy médiafigyelmet kapott az 1976-os téli olimpia, amely már a látványos NDK-s előretörés jegyében zajlott, szapporói második helyüket vastagon megerősítették a keletnémetek az éremtáblán. Bemutatkozott a programban a jégtánc – mindjárt az ifjú Regőczy Krisztina és Sallay András remek ötödik helyével. („Műkorcsolya – jégtánc. Aki ad valamit magára, jelen kell, hogy legyen. No, nem izgulni, inkább szórakozni jöttek az előkelőségek, a győztes felől tényleg nem lehet senkinek sem kétsége, a Pahomova, Gorskov kettős külön klasszist képvisel. Beérni vagy akárcsak megközelíteni őket – lehetetlen. Honfitársaik, Mojszejeva és Minyenkov méltó ellenfelek ugyan, de az első hely bérletét még nem váltották meg. S íme, itt vagyunk mi is – magyarok.

A téli olimpián először mondja be a hangszóró, hogy Ungarn – s utoljára. A Regőczy, Sallai (sic!)kettősnek, mini csapatunknak helyzete nem irigylésre méltó. Hiszen ha hibáznak, ha egyetlenegyszer rosszul jön ki a lépésük, nincs más, aki kárpótolhatná a nézőket a sikertelenségért. Krisztina és András kitűnően futja a kűrt, s amikor a csárdás után felhangzik a nagy taps, boldogan ölelkeznek össze. Ötödikek. Azt nyújtották, amit vártak tőlük” – írta a szinte kizárólag szovjet sportolókat meginterjúvoló Népsporthoz képest a maga szűkszavúságában is bőséges terjedelemben tudósító Képes Sport.)

Műkorcsolyában a két egyéni győztes, a brit John Curry és az amerikai Dorothy Hamill később a profi jégrevük hatalmas sztárja lett, de az 1976-os versenyekre elsősorban a hetedik helyen záró Terry Kubicka miatt emlékezhetünk – a különc amerikai hirtelen ötlettől vezérelve bemutatott egy hátraszaltót…

Regőczyék 5. helye a Népsportban

A bob- és szánkóversenyeket az olimpiák történetében először rendezték ugyanazon a pályán, alpesi síben pedig a férfiaknál szépen eloszlottak a nagyhatalmak között az érmek. A lényeg viszont, hogy lesiklásban Fanz Klammer megnyerte az osztrákok első aranyát (a második a síugró Karl Schnablé lett), és ha ebben a számban osztrák a bajnok, akkor azzal az olimpiával már nagy baj nem lehet. A nőknél a nyugatnémet Rosi Mittermaier két aranyérmet nyert, 0.12 mp-en múlt, hogy nem hármat.

A szovjet Tatjana Averina négyszer állt dobogóra gyorskorcsolyában (kétszer arannyal a nyakában), a Valentyin Tyihonov vezette Szovjetunió az ifjú Tretyakkal a kapuban, elöl a félelmetes Mihajlov, Petrov, Harlamov trióval sorozatban negyedszer nyerte meg a jégkorongtornát, amelyre a tanítómester Kanada 1972 után újfent nem küldött csapatot…

Az 1976-os játékokra (amely az első volt az ír Lord Killanin NOB-elnöksége alatt) egy második üstöt építettek az olimpiai lángnak, amit az első inns­brucki olimpiáéval együtt gyújtottak meg. És a téli játékok történetében először vettek el valakitől doppingvétség miatt érmet: Szapporó háromszoros bajnoknője, a szovjet Galina Kulakova hiába lett harmadik 5 km-es sífutásban, ephedrint mutattak ki a szervezetében…

Az 1976-os innsbrucki téli olimpia a televíziózásban is mérföldkő lett, mert itt vált a sportközvetítés színes, kamerahasználatában modern, globális, nézőközpontú termékké – éppen olyanná, mint amilyennek ma ismerjük. Ez volt az egyik első olimpia, ahol a tévé nem csupán közvetítette az eseményt, hanem alakította is a menetrendjét. Egyre több versenyt rendeztek a sportolóknak kevésbé ideális, ám a nyugat-európai és észak-amerikai nézőknek kedvező időpontban. A sport elkezdett alkalmazkodni a médiához.

Ausztria nemzetközi megítélésének rendkívül jót tett a második inns­brucki olimpia, megerősítette a megbízható, semleges ország képét, a turizmus és a gazdaság pedig olyan lökést kapott, amiért Ausztria utólag is hálás lehetett a denverieknek. Kilőtt a téli sportturizmus, az olimpiai létesítmények pedig még hosszú évtizedekig használatban maradtak.

Így is lehet, így is lehetett.