Szántó Dávid is bekerül a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába

A Paragon Awardot (Példakép Díj) olyanoknak ítélik oda, akik a parton tettek nagyon sokat azért, hogy az úszás, a műugrás, a műúszás és a vízilabda minden korábbinál magasabb szintre juthasson mind ismertségben, mind azáltal, hogy korábban sosem látott színvonalú versenyeket szerveznek a sportolóiknak.

„Fantasztikus dolog ez, számomra még kicsit felfoghatatlan is, hogy ilyen legendák mellé kerülhetek – idézi az úszószövetség honlapja Szántó Dávidot, aki a Hírességek Csarnokának 41. magyar kitüntetettje lesz. – Csaknem négy évtizede vagyok az úszósportban, már versenyzőként és riporterként is hatalmas élmény volt, de úgy érzem, most, sportdiplomataként és versenyrendezőként tudom a leginkább segíteni a sportágat. Ez az elismerés természetesen nemcsak nekem, hanem a teljes csapatnak szól, amellyel majd egy évtizede dolgozunk azon, hogy ilyen magas színvonalon, mindenki megelégedésére rendezzünk versenyeket Magyarországon.”