Keddi sportműsor: Magyarország–Izland a kézilabda Eb-n, Magyarország–Spanyolország a vízilabda Eb-n

JANUÁR 20., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

16.30: Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)

21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)

ANGOL CHAMPIONSHIP

28. FORDULÓ

21.00: Wrexham–Leicester City (Tv: Match4)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

17. FORDULÓ

18.30: Al-Ahli–Al-Halidzs (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Kronplatz

14.00: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport2)

DARTS

Saudi Masters, Rijád

17.00: 2. nap (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

18.00: Észak-Macedónia–Románia

20.30: Dánia–Portugália

D-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Svájc–Montenegró

20.30: Feröer–Szlovénia

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: Magyarország–Izland (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1010 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–KHG KNRC

19.00: Vasas SC–Fatum Nyíregyháza

19.00: UTE–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

Australian Open, Melbourne

Férfi és női egyes, 1. forduló; férfi és női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

1.00: Udvardy Panna–Katerina Siniaková (cseh)

2.30: Tereza Mihalíková, Olivia Nicholls (szlovák, brit, 12.)–Bondár Anna, Jaqueline Cristian (magyar, román)

4.00: Francisco Cabral, Lucas Miedler (portugál, osztrák, 9.)–Mattia Bellucci, Marozsán Fábián (olasz, magyar)

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT

15.30: Hollandia–Franciaország (Tv: M4 Sport)

18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Szerbia–Montenegró

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nem igazolták le, mert csúnyának tartották…

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban

9.00: Kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az 1. vízilabda-világbajnokság, 1973, Belgrád

12.00: Bajnokok extra Virányi Zsolttal – Albert Flóriánról Ballai Attila

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai. Vendég: az FTC-Telekom jégkorongozója, Laskawy Ferenc és az MJSZ sportigazgatója, Kovács Attila. Riporter: Hornyák Balázs

13.30: Buli jégkorongmagazin. Ladányi Balázs 50 éves, riporter: Nyáguly Gergely

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Labdarúgás, átigazolásokról, Bajnokok Ligájáról, Európa-ligáról és NB I-es rajtról Somogyi Zsolttal

15.30: Futsal, Turzó József korábbi szövetségi kapitány az Eb-rajt előtt

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás

17.00: Kézilabda, Cseszregi Balázs jelentkezik a férfi Eb-ről

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vízilabda, 100 éve rendezték az első Európa-bajnokságot

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Bera Emese

18.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Spanyolország férfi Eb-középdöntőről. Kommentátor: Regős László Pál

19.30: Kézilabda, vendég: Paál László, az FTC szakosztályvezetője

20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Izland férfi Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág