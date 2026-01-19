Keddi sportműsor: Magyarország–Izland a kézilabda Eb-n, Magyarország–Spanyolország a vízilabda Eb-n
JANUÁR 20., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
16.30: Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)
21.00: Internazionale (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)
ANGOL CHAMPIONSHIP
28. FORDULÓ
21.00: Wrexham–Leicester City (Tv: Match4)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
17. FORDULÓ
18.30: Al-Ahli–Al-Halidzs (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Kronplatz
14.00: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport2)
DARTS
Saudi Masters, Rijád
17.00: 2. nap (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Észak-Macedónia–Románia
20.30: Dánia–Portugália
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Svájc–Montenegró
20.30: Feröer–Szlovénia
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Lengyelország–Olaszország
20.30: Magyarország–Izland (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1010 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–KHG KNRC
19.00: Vasas SC–Fatum Nyíregyháza
19.00: UTE–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
Australian Open, Melbourne
Férfi és női egyes, 1. forduló; férfi és női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
1.00: Udvardy Panna–Katerina Siniaková (cseh)
2.30: Tereza Mihalíková, Olivia Nicholls (szlovák, brit, 12.)–Bondár Anna, Jaqueline Cristian (magyar, román)
4.00: Francisco Cabral, Lucas Miedler (portugál, osztrák, 9.)–Mattia Bellucci, Marozsán Fábián (olasz, magyar)
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT
15.30: Hollandia–Franciaország (Tv: M4 Sport)
18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Szerbia–Montenegró
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Nem igazolták le, mert csúnyának tartották…
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
9.00: Kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az 1. vízilabda-világbajnokság, 1973, Belgrád
12.00: Bajnokok extra Virányi Zsolttal – Albert Flóriánról Ballai Attila
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai. Vendég: az FTC-Telekom jégkorongozója, Laskawy Ferenc és az MJSZ sportigazgatója, Kovács Attila. Riporter: Hornyák Balázs
13.30: Buli jégkorongmagazin. Ladányi Balázs 50 éves, riporter: Nyáguly Gergely
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Labdarúgás, átigazolásokról, Bajnokok Ligájáról, Európa-ligáról és NB I-es rajtról Somogyi Zsolttal
15.30: Futsal, Turzó József korábbi szövetségi kapitány az Eb-rajt előtt
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás
17.00: Kézilabda, Cseszregi Balázs jelentkezik a férfi Eb-ről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vízilabda, 100 éve rendezték az első Európa-bajnokságot
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Bera Emese
18.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Spanyolország férfi Eb-középdöntőről. Kommentátor: Regős László Pál
19.30: Kézilabda, vendég: Paál László, az FTC szakosztályvezetője
20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Izland férfi Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág