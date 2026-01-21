Nemzeti Sportrádió

Vladan Matics nyáron visszatér a szegedi kézilabdaklubhoz

K. Zs.K. Zs.
2026.01.21. 11:19
Fotó: pickhandball.hu
férfi kézilabda NB I Vladan Matics OTP Bank-Pick Szeged
Július 1-től Vladan Matics lesz a PICK Kézilabda Akadémia vezetője – adta hírül szerdán hivatalos honlapján az OTP Bank-Pick Szeged.

Kárpáti Krisztián június 30-án távozik a klubtól, és a megüresedett helyére olyan szakembert szerettünk volna találni, aki ezer szállal kötődik a klubunkhoz, ismeri a szegedi rendszert, és illik a filozófiánkba” – indokolta Matics kiválasztását Szűcs Ernő Péter klubelnök.

Vladan Matics 2001 nyarán a Partizan Beogradtól igazolt a szegediekhez, játékosként öt és fél évet töltött a klubnál, 2007-ben pedig a csapat vezetőedzője lett – abban az évben bajnokságot, 2008-ban a Magyar Kupát nyert.

A szerb–magyar állampolgárságú szakember 2009-ben távozott a szegediektől, dolgozott a Ferencvárosnál, a Celjénél, a Tatabányánál, a Metaloplasztika Sabacnál, a Csurgónál, valamint a magyar és a szerb válogatott másodedzőjeként, jelenleg a Vojvodina munkáját irányítja.

„Mindenki tudja rólam, hogy mit jelent nekem a szegedi klub, így nagy örömmel írtam alá a szerződésemet, és térek vissza dolgozni. A kihívás nagy, hiszen nem is lehet más a célunk, mint hogy minél több tehetséget fedezzünk fel és neveljünk a szegedi és a magyar kézilabdának. Még van néhány hónap a kezdésig, de már most izgalommal várom a közös munkát annál a csapatnál, ahol a legjobban éreztem magam, és amely a szívemben mindig is fontos helyet foglal el” – idézi a klubhonlap Vladan Maticsot, aki feleségével és két gyermekével továbbra is Szegeden él; nagyobbik fia, Dusan kézilabda-játékvezető, a kisebbik, Dávid a PICK Kézilabda Akadémia utánpótlás-válogatott játékosa.

 

