Női kézi: kiderült, mennyire súlyos a Győr klasszisának sérülése

2026.01.21. 10:08
Helena Elverért aggódtak a társak (Fotó: Nagy Gábor)
Kedden beszámoltunk arról, hogy sérülést szenvedett a Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler bajnoki mérkőzés 8. percében Helena Elver, akit a mentők szállítottak kórházba. A zöld-fehérek játékosának a vizsgálatok alapján kificamodott a könyöke – közölte hivatalos honlapján a győri klub.

Helena Elver egy betörés során ütközött védőjével, majd a talajfogás pillanatában súlyosnak tűnő könyöksérülést szenvedett. Az eset után az egészségügyi stáb azonnal a pályára sietett, a játék pedig hosszú percekre félbeszakadt. Elvert rögzített bal karral, a mentők kíséretében vitték le a játéktérről, majd kórházba szállították további vizsgálatokra.

Kézilabda
14 órája

A Győr a bajnokságban visszavágott a Debrecennek a női kézirangadón

A címvédő ezúttal esélyt sem adott ellenfelének; Helena Elver az első félidőben ijesztő sérülést szenvedett.

Dr. Balogh Péter főorvos tájékoztatása szerint a vizsgálatok alapján a játékos bal könyöke kificamodott.

„A vizsgálatok törés nélküli könyökficamot állapítottak meg. Az ízület stabil, szalagsérülés nem igazolódott. Dr. Lénárth Róbert csapatorvos helyre rakta a játékos könyökét, ezt követően gipszrögzítést kapott” – mondta el a klub főorvosa.

A Győri Audi ETO KC minden szükséges támogatást megad játékosának a rehabilitáció során, és mielőbbi teljes felépülést kívánt Elvernek.

NŐI KÉZILABDA NB I
12. FORDULÓ
GYŐRI AUDI ETO KC–DVSC SCHAEFFLER 39–22 (20–7)
Győr, 2636 néző. Vezette: Hargitai, Markó
GYŐR: SAKO – Hagman 3, HOUSHEER 5, Elver 3, Dulfer 2, V. KRISTIANSEN 5, Van Wetering 4. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl 2, K. Jörgensen 3 (1), DE PAULA 5, Fodor Cs. 4, Stanko 1, Hovden 2. Edző: Per Johansson
DEBRECEN: Ryde – Toublanc 3 (2), Hámori 3, Jovovics 1, Tóvizi 2, Thorleifsdóttír 2, Petrus. Csere: Placzek (kapus), Szabó Nina 2, Sercien-Ugolin, Ivancok-Soltic 1, Juhász Kata 1, VÁMOS M. 5, Grosch 1, Hornyák D., Csernyánszki 1. Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–0. 12. p.: 9–2. 21. p.: 15–5. 26. p.: 18–5. 37. p.: 24–12. 44. p.: 28–13. 49. p.: 31–17. 54. p.: 36–18
Kiállítások: 8, ill. 4 perc
Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2

 

