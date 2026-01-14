Nemzeti Sportrádió

Milák Kristóf edzésbe állt – sajtóhír

H. Á.H. Á.
2026.01.14. 11:54
Gergely István (balra) és Milák Kristóf a 2022-es vízilabda-vb-n (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
úszás Milák Kristóf Gergely István
A Bors arról számolt be szerda délelőtt, hogy 2024 után ismét edzésbe állt a kétszeres olimpiai bajnok, világcsúcstartó pillangóúszó, Milák Kristóf. A 25 éves sportoló a lehető legtöbb versenyen szeretne rajthoz állni – erről a Budapesti Honvéd elnöke, Gergely István beszélt a lapnak.

Milák Kristóf visszatért az uszodába, és újra kezdte az edzéseket. Gergely István, a Budapesti Honvéd elnöke a Borsnak beszélt az úszó jelenlegi állapotáról, valamint arról is beszélt, milyen lelkiállapotban van Milák a hosszú kihagyást követően.

„Már elkezdett edzeni, megbeszélünk dolgokat, és ezek kívülről – főleg azok számára, akik nem a sportban szocializálódtak – akár túl szigorúnak is tűnhetnek. Ahol azonban megvan a tematikus felkészülés, mit kell csinálni, mennyit kell edzeni, ott ez teljesen természetes – mondta a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Gergely István a lapnak. – Ha például az idei franciaországi Európa-bajnokságra szeretnénk felkészülni, akkor már el kell kezdeni bizonyos feladatokat. Kristóf esetében ez nemcsak kondiedzést jelent, hanem vízi munkát is. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy elkezdődött Kristóf teljes felkészülése.”

„Szerintem az egyik legfontosabb dolog az önbizalma és a versenyhez való hozzáállása: ha ez nem változik, akkor szinte mindenre képes. A párizsi olimpia volt az a pont, amikor nagyon sokan, sőt a legtöbben kételkedtek benne, mi viszont bíztunk abban, hogy ezt meg tudja oldani. Most egy kicsit szkeptikusabb vagyok, de amíg Kristóf pozitív és optimista, versenyezni és nyerni akar, addig én sem izgulok” – hangsúlyozta Gergely.

Úszás
2025.12.08. 12:41

Bajba kerülhet Milák Kristóf: megvonhatják a fizetését, ha nem áll újra edzésbe – sajtóhír

A kétszeres olimpiai bajnok úszó december közepéig kapott haladékot munkáltatójától, a Budapest Honvédtól.

 

úszás Milák Kristóf Gergely István
