Milák Kristóf edzésbe állt – sajtóhír

Milák Kristóf visszatért az uszodába, és újra kezdte az edzéseket. Gergely István, a Budapesti Honvéd elnöke a Borsnak beszélt az úszó jelenlegi állapotáról, valamint arról is beszélt, milyen lelkiállapotban van Milák a hosszú kihagyást követően.

„Már elkezdett edzeni, megbeszélünk dolgokat, és ezek kívülről – főleg azok számára, akik nem a sportban szocializálódtak – akár túl szigorúnak is tűnhetnek. Ahol azonban megvan a tematikus felkészülés, mit kell csinálni, mennyit kell edzeni, ott ez teljesen természetes – mondta a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Gergely István a lapnak. – Ha például az idei franciaországi Európa-bajnokságra szeretnénk felkészülni, akkor már el kell kezdeni bizonyos feladatokat. Kristóf esetében ez nemcsak kondiedzést jelent, hanem vízi munkát is. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy elkezdődött Kristóf teljes felkészülése.”

„Szerintem az egyik legfontosabb dolog az önbizalma és a versenyhez való hozzáállása: ha ez nem változik, akkor szinte mindenre képes. A párizsi olimpia volt az a pont, amikor nagyon sokan, sőt a legtöbben kételkedtek benne, mi viszont bíztunk abban, hogy ezt meg tudja oldani. Most egy kicsit szkeptikusabb vagyok, de amíg Kristóf pozitív és optimista, versenyezni és nyerni akar, addig én sem izgulok” – hangsúlyozta Gergely.