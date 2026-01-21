Kézi: gondolkodó, döntésképes játékosokat nevelnek az ETO akadémiáján

Ritkán látható dominanciát mutat a 2025/2026-os idény feléhez érve a Győri ETO KC a korosztályos élvonalbeli leány kézilabda-bajnokságokban: a klub az U20-as, az U18-as és az U16-os pontvadászatban is vezeti a Nyugat-csoportot (a három gárda együtt véve mindössze négy pontot veszített huszonkilenc meccsen), miközben a pre-akadémiai együttesei is eredményesen szerepelnek.

„Nagyon vártam már, hogy egyszerre minden csapatunknak kijöjjön így a lépés – mondja az Utánpótlássportnak az ETO akadémiájának szakmai igazgatója, Kun Attila. – Az elmúlt három-négy évben nagyon tudatos építkezési rendszerben dolgozunk, egységes szakmai alapelvek szerint. Technikailag, taktikailag, fizikálisan és mentálisan is egymásra épülő rendszerről beszélek, amelyben a játékosok évről évre magasabb szintre léphetnek.

Nem az azonnali eredmény a cél, hanem, hogy gondolkodó, döntésképes játékosok kerüljenek a pályára.

A jó eredmények ennek a következményei. A győzelem fontos, de nem önmagáért való cél. A bajnoki helyezések bizonyítják, hogy a kézilabdázóink értik, amit csinálnak a pályán, képesek az alkalmazkodásra, mentálisan stabilak, és csapatként gondolkodnak. A strukturált Talent Programunkat is fontos megemlíteni, ami az egyéni fejlesztési utakat determinálja, ebben a kiemelkedő tehetségekkel posztspecifikus képzésben foglalkozunk, akik magasabb terhelési szintekre kerülnek. A szakmai stábot pedig úgy építjük fel, hogy lehetőleg minden korosztályban A-licences európai mesteredzők vezessék a csapatot, hiszen a fiatalabbaknál is nagy szükség van a magas szintű szakmai döntésekre.”

Kun Attila Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás/Facebook

A győri lányok tehát jól szerepelnek korosztályos szinten, ráadásul többen kiegészítő szerepkörben az NB I-es együttesben is szóhoz jutnak. De vajon kiből válhat a jövőben stabil játékos a világsztárok között?

„A legfontosabb célunk, hogy az NB I-nek adjunk olyan játékosokat, akik megállják a helyüket; a jövőben őket – ha a lehetőség úgy hozza – vissza is integrálhatjuk az ETO első csapatába. A felnőttben kevés játéklehetőséghez jutnak a fiatalok, így az elsődleges, hogy olyan NB I-es csapatokhoz adjuk őket kölcsön, ahol megfelelő mennyiségű és értékű perchez jutnak, ami a további fejlődésüket szolgálja.

Akik a nagyokkal edzenek, rengeteget tanulhatnak a klasszisoktól, de közben azt is szem előtt kell tartani, hogy nem feltétlenül lesznek mindig mellettük ilyen kaliberű játékosok; elsősorban a saját teljesítményüket kell minél magasabb szintre emelniük.

Ki kell magukat próbálni más környezetben is, így tudnak majd előrelépni. Látok olyan játékost az utánpótlásunkban, aki akár kitérő nélkül is stabil játékossá válhat az első csapatunkban, de ez még a jövő zenéje, rengeteg különböző tényezőtől függ a fiatalok útja, pályafutásának alakulása.”

(Kiemelt képünkön: az ETO U20-as csapata Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás/Facebook)