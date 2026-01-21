Nemzeti Sportrádió

Kézi: gondolkodó, döntésképes játékosokat nevelnek az ETO akadémiáján

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 11:24
null
Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Jó úton jár a Győri ETO KC akadémiája, hogy története legsikeresebb évadát zárja. Kun Attila szakmai igazgatót kérdeztük az utánpótlás-eredmények fontosságáról és a fejlesztési alapelvekről.

Ritkán látható dominanciát mutat a 2025/2026-os idény feléhez érve a Győri ETO KC a korosztályos élvonalbeli leány kézilabda-bajnokságokban: a klub az U20-as, az U18-as és az U16-os pontvadászatban is vezeti a Nyugat-csoportot (a három gárda együtt véve mindössze négy pontot veszített huszonkilenc meccsen), miközben a pre-akadémiai együttesei is eredményesen szerepelnek.

„Nagyon vártam már, hogy egyszerre minden csapatunknak kijöjjön így a lépés – mondja az Utánpótlássportnak az ETO akadémiájának szakmai igazgatója, Kun Attila. – Az elmúlt három-négy évben nagyon tudatos építkezési rendszerben dolgozunk, egységes szakmai alapelvek szerint. Technikailag, taktikailag, fizikálisan és mentálisan is egymásra épülő rendszerről beszélek, amelyben a játékosok évről évre magasabb szintre léphetnek.

A jó eredmények ennek a következményei. A győzelem fontos, de nem önmagáért való cél. A bajnoki helyezések bizonyítják, hogy a kézilabdázóink értik, amit csinálnak a pályán, képesek az alkalmazkodásra, mentálisan stabilak, és csapatként gondolkodnak. A strukturált Talent Programunkat is fontos megemlíteni, ami az egyéni fejlesztési utakat determinálja, ebben a kiemelkedő tehetségekkel posztspecifikus képzésben foglalkozunk, akik magasabb terhelési szintekre kerülnek. A szakmai stábot pedig úgy építjük fel, hogy lehetőleg minden korosztályban A-licences európai mesteredzők vezessék a csapatot, hiszen a fiatalabbaknál is nagy szükség van a magas szintű szakmai döntésekre.”

Kun Attila Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás/Facebook

A győri lányok tehát jól szerepelnek korosztályos szinten, ráadásul többen kiegészítő szerepkörben az NB I-es együttesben is szóhoz jutnak. De vajon kiből válhat a jövőben stabil játékos a világsztárok között?

„A legfontosabb célunk, hogy az NB I-nek adjunk olyan játékosokat, akik megállják a helyüket; a jövőben őket – ha a lehetőség úgy hozza – vissza is integrálhatjuk az ETO első csapatába. A felnőttben kevés játéklehetőséghez jutnak a fiatalok, így az elsődleges, hogy olyan NB I-es csapatokhoz adjuk őket kölcsön, ahol megfelelő mennyiségű és értékű perchez jutnak, ami a további fejlődésüket szolgálja.

Ki kell magukat próbálni más környezetben is, így tudnak majd előrelépni. Látok olyan játékost az utánpótlásunkban, aki akár kitérő nélkül is stabil játékossá válhat az első csapatunkban, de ez még a jövő zenéje, rengeteg különböző tényezőtől függ a fiatalok útja, pályafutásának alakulása.”

(Kiemelt képünkön: az ETO U20-as csapata Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás/Facebook)

kezilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Röplabda: Sánta Laura az Eb-n is nagyot alkotna az U18-as lányokkal

Utánpótlássport
4 órája

Kézilabda: Eb-re készül a junior férfiválogatott

Utánpótlássport
21 órája

Jégkorong: beérett az U18-as lányok kemény munkája az A-csoportban

Utánpótlássport
2026.01.19. 19:19

Vívás: Szántó és Rónaszéki nyerte a junior párbajtőrözők Mk-fordulóját

Utánpótlássport
2026.01.19. 18:01

Vívás: duplázott a Vasas a junior kardozók országos bajnokságán

Utánpótlássport
2026.01.18. 20:33

Cselgáncs: a Honvéd volt a legeredményesebb az ifjúsági Magyar-kupán

Utánpótlássport
2026.01.18. 16:25

Atlétika: Hajdu Áron újabb országos csúcsot is ugrana az idén

Utánpótlássport
2026.01.18. 12:46

Hoki: benn maradt az U18-as A-csoportos leány-vb-n a magyar válogatott

Utánpótlássport
2026.01.17. 20:04
Ezek is érdekelhetik