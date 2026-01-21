Magyaroknak is szurkolhatunk a szerda esti isztambuli BL-összecsapáson

NEM VÁRHATJA túl optimistán az Atlético Madrid elleni mérkőzést a Galatasaray. A középpálya fontos szereplője, Gabriel Sara térde megsérült, és Victor Osimhen is csak a héten tért vissza Marokkóból, az Afrikai Nemzetek Kupájáról, amelyen csak a bronzmérkőzésen nem lépett pályára, az elődöntőben 118 percet futballozott. A csapat formája sem az igazi, a Szuperkupát a legnagyobb rivális, a Fenerbahce ellen elveszítette (0–2), a Fethiyespor elleni kupameccsen aratott sikert (2–1) döntetlen követte a Süper Ligben a Gazianteppel szemben (1–1). Ez főleg azért fájó a Galatának, mert a Fenerbahce így újabb pengeváltást nyert meg a hétvégén, egy pontra megközelítette a listavezetőt. Sallai Roland alapembere az isztambuli sztárklubnak, persze továbbra is jobbhátvédként, Leroy Sané árnyékában. Az Atlético Madrid ellen nagy szerepe lehet Matteo Ruggeri és Álex Baena megfékezésében.
A mérkőzésen magyar szempontból nem csak a válogatott támadójának jó szerepléséért szurkolhatunk. A Bajnokok Ligája hetedik fordulójában a hangulat és a két csapat temperamentuma szempontjából nem is kaphatott volna nehezebb összecsapást a világ egyik leginkább elismert játékvezetője, Kovács István, akinek a munkáját az oldalvonalak mellett Mihai Marica és Tunyogi Ferencz, míg a kispadok között Kovács Szabolcs segíti.
„Fontos lesz ez a meccs a huszonnégybe kerülés szempontjából – mondta a sajtótájékoztatón a Galatát irányító Okan Buruk. – Hazai pályán többször is történelmet írtunk már, de nagyszerű formában játszó csapat érkezik ide, kiváló edzővel Diego Simeone személyében. Nagy az elvárás, de sohasem hagytuk cserben a szurkolóinkat. Arra is felhívnám a figyelmet, mekkora energiát fordítanak arra kívülről, hogy elveszítsük a bajnokságot. Túl sokat foglalkoztunk átigazolásokkal, és szerintem kicsit alábbhagyott a koncentrációnk a pályán. A taktikai felkészítés megtörtént, mentálisra semmi szükség, hiszen a madridiak azok közé a csapatok közé tartoznak, amelyek ellen mindenki játszani akar. Nagy különbség a török bajnokság és a BL között, hogy nálunk tíz-tizenöt perccel kevesebbet van játékban a labda az ellenfelek és a bírók miatt, összehasonlíthatatlan a két sorozat tempója. Spanyolországban sokkal dinamikusabb a játék, de a Liverpool legyőzése alkalmával megmutattuk, mi is képesek vagyunk kiugró teljesítményre.”
BL-ALAPSZAKASZ, 7. JÁTÉKNAP
GALATASARAY (török)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) – élőben az NSO-n!
Isztambul, 18.45 (Tv: Sport1). Vezeti: Kovács István (romániai)
Egymás után harmadszor nyerhet a BL-ben a Juve
Luciano Spalletti, a Cagliari ellen a bajnokságban leégő torinóiak mestere José Mourinho portugál csapata ellen javíthat.
ITT AZ ÚJABB Luciano Spalletti–José Mourinho csata! Ezúttal még nem látott szereposztásban, a Juventus, illetve a Benfica vezetőedzőjeként csap össze a két korszakos tréner, akik sok nagy meccset vívtak Olaszországban.
A Juventus azzal a céllal fogadja szerdán az Allianz Stadionban a Benficát, hogy sorozatban harmadik Bajnokok Ligája-győzelmét szerezze meg, amire a 2021–2022-es idény óta először lenne példa. Rosszul kezdte az idényt az együttes még Igor Tudor irányításával, négy kör után csak három pontja volt, de aztán a Bodö/Glimt és a Pafosz legyőzésével felzárkózott a középmezőnyhöz, és még arra is van némi esélye, hogy automatikusan a nyolcaddöntős csapatok közé kerüljön.
Feltéve, ha nem úgy játszik, mint a hétvégén a Cagliari ellen (0–1), amikor másodszor szenvedett vereséget a bajnokságban Spalletti irányításával. Így a Serie A bajnoki címéről lényegében már lemondhat, tízpontos a hátránya a jelenlegi listavezető Interrel szemben. Marad a nemzetközi porond, de a Benfica nem éppen a kedvenc ellenfele a Juventusnak, az előző három meccsét egyaránt elveszítette ellene (az utóbbi kilencből pedig hetet).
Daniele Rugani (vádli) és Dusan Vlahovic (comb) sérülés miatt biztosan hiányzik a Juvéból, és a Tuttosport meglepő módon arról ír, hogy Spalletti rotációs szisztémája alapján valószínűleg csak a kispadon kezd a csapat talán legjobbja, Kenan Yildiz. Az általában jól értesült torinói szaklap szerint a center Jonathan Davidet Francisco Conceicao, Weston McKennie és Fabio Miretti segíti a támadójátékban a 4–2–3–1-es felállásban.
BL-ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
JUVENTUS (olasz)–BENFICA (portugál)
Torino, 21. Vezeti: Serdar Gözübüyük (holland)
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ – a szerdai program
18.45: Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)
21.00: Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
7
7
–
–
20–2
+18
21
|2. Real Madrid
7
5
–
2
19–8
+11
15
|3. Bayern München
6
5
–
1
18–7
+11
15
|4. Tottenham
7
4
2
1
15–7
+8
14
|5. Paris SG
7
4
1
2
20–10
+10
13
|6. Sporting
7
4
1
2
14–9
+5
13
|7. Manchester City
7
4
1
2
13–9
+4
13
|8. Atalanta
6
4
1
1
8–6
+2
13
|9. Internazionale
7
4
–
3
13–7
+6
12
|10. Atlético Madrid
6
4
–
2
15–12
+3
12
|11. Liverpool
6
4
–
2
11–8
+3
12
|12. Borussia Dortmund
7
3
2
2
19–15
+4
11
|13. Newcastle United
6
3
1
2
13–6
+7
10
|14. Chelsea
6
3
1
2
13–8
+5
10
|15. Barcelona
6
3
1
2
14–11
+3
10
|16. Marseille
6
3
–
3
11–8
+3
9
|17. Juventus
6
2
3
1
12–10
+2
9
|18. Galatasaray
6
3
–
3
8–8
0
9
|19. Bayer Leverkusen
7
2
3
2
10–14
–4
9
|20. Monaco
7
2
3
2
8–14
–6
9
|21. PSV Eindhoven
6
2
2
2
15–11
+4
8
|22. Olympiakosz Pireusz
7
2
2
3
8–13
–5
8
|23. Napoli
7
2
2
3
7–12
–5
8
|24. Köbenhavn
7
2
2
3
11–17
–6
8
|25. Qarabag
6
2
1
3
10–13
–3
7
|26. FC Bruges
7
2
1
4
12–17
–5
7
|27. Bodö/Glimt
7
1
3
3
12–14
–2
6
|28. Benfica
6
2
–
4
6–8
–2
6
|29. Pafosz
6
1
3
2
4–9
–5
6
|30. Royale Union SG
6
2
–
4
7–15
–8
6
|31. Ajax
7
2
–
5
7–19
–12
6
|32. Athletic Bilbao
6
1
2
3
4–9
–5
5
|33. Eintracht Frankfurt
6
1
1
4
8–16
–8
4
|34. Slavia Praha
6
–
3
3
2–11
–9
3
|35. Villarreal
7
–
1
6
5–15
–10
1
|36. Kajrat Almati
7
–
1
6
5–19
–14
1
Szalah egy hónap után játszhat újra a Liverpoolban