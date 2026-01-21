Magyaroknak is szurkolhatunk a szerda esti isztambuli BL-összecsapáson

NEM VÁRHATJA túl optimistán az Atlético Madrid elleni mérkőzést a Galatasaray. A középpálya fontos szereplője, Gabriel Sara térde megsérült, és Victor Osimhen is csak a héten tért vissza Marokkóból, az Afrikai Nemzetek Kupájáról, amelyen csak a bronzmérkőzésen nem lépett pályára, az elődöntőben 118 percet futballozott. A csapat formája sem az igazi, a Szuperkupát a legnagyobb rivális, a Fenerbahce ellen elveszítette (0–2), a Fethiyespor elleni kupameccsen aratott sikert (2–1) döntetlen követte a Süper Ligben a Gazianteppel szemben (1–1). Ez főleg azért fájó a Galatának, mert a Fenerbahce így újabb pengeváltást nyert meg a hétvégén, egy pontra megközelítette a listavezetőt. Sallai Roland alapembere az isztambuli sztárklubnak, persze továbbra is jobbhátvédként, Leroy Sané árnyékában. Az Atlético Madrid ellen nagy szerepe lehet Matteo Ruggeri és Álex Baena megfékezésében.

A mérkőzésen magyar szempontból nem csak a válogatott támadójának jó szerepléséért szurkolhatunk. A Bajnokok Ligája hetedik fordulójában a hangulat és a két csapat temperamentuma szempontjából nem is kaphatott volna nehezebb összecsapást a világ egyik leginkább elismert játékvezetője, Kovács István, akinek a munkáját az oldalvonalak mellett Mihai Marica és Tunyogi Ferencz, míg a kispadok között Kovács Szabolcs segíti.

Kovács István (Fotó: AFP)

„Fontos lesz ez a meccs a huszonnégybe kerülés szempontjából – mondta a sajtótájékoztatón a Galatát irányító Okan Buruk. – Hazai pályán többször is történelmet írtunk már, de nagyszerű formában játszó csapat érkezik ide, kiváló edzővel Diego Simeone személyében. Nagy az elvárás, de sohasem hagytuk cserben a szurkolóinkat. Arra is felhívnám a figyelmet, mekkora energiát fordítanak arra kívülről, hogy elveszítsük a bajnokságot. Túl sokat foglalkoztunk átigazolásokkal, és szerintem kicsit alábbhagyott a koncentrációnk a pályán. A taktikai felkészítés megtörtént, mentálisra semmi szükség, hiszen a madridiak azok közé a csapatok közé tartoznak, amelyek ellen mindenki játszani akar. Nagy különbség a török bajnokság és a BL között, hogy nálunk tíz-tizenöt perccel kevesebbet van játékban a labda az ellenfelek és a bírók miatt, összehasonlíthatatlan a két sorozat tempója. Spanyolországban sokkal dinamikusabb a játék, de a Liverpool legyőzése alkalmával megmutattuk, mi is képesek vagyunk kiugró teljesítményre.”

BL-ALAPSZAKASZ, 7. JÁTÉKNAP

GALATASARAY (török)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) – élőben az NSO-n!

Isztambul, 18.45 (Tv: Sport1). Vezeti: Kovács István (romániai)

Egymás után harmadszor nyerhet a BL-ben a Juve

Luciano Spalletti, a Cagliari ellen a bajnokságban leégő torinóiak mestere José Mourinho portugál csapata ellen javíthat.

ITT AZ ÚJABB Luciano Spalletti–José Mourinho csata! Ezúttal még nem látott szereposztásban, a Juventus, illetve a Benfica vezetőedzőjeként csap össze a két korszakos tréner, akik sok nagy meccset vívtak Olaszországban.

A Juventus azzal a céllal fogadja szerdán az Allianz Stadionban a Benficát, hogy sorozatban harmadik Bajnokok Ligája-győzelmét szerezze meg, amire a 2021–2022-es idény óta először lenne példa. Rosszul kezdte az idényt az együttes még Igor Tudor irányításával, négy kör után csak három pontja volt, de aztán a Bodö/Glimt és a Pafosz legyőzésével felzárkózott a középmezőnyhöz, és még arra is van némi esélye, hogy automatikusan a nyolcaddöntős csapatok közé kerüljön.

José Mourinho (balra) és Luciano Spalletti nagy csatákat vívott a Serie A-ban – ezúttal a BL-ben találkoznak (Fotó: AFP)

Feltéve, ha nem úgy játszik, mint a hétvégén a Cagliari ellen (0–1), amikor másodszor szenvedett vereséget a bajnokságban Spalletti irányításával. Így a Serie A bajnoki címéről lényegében már lemondhat, tízpontos a hátránya a jelenlegi listavezető Interrel szemben. Marad a nemzetközi porond, de a Benfica nem éppen a kedvenc ellenfele a Juventusnak, az előző három meccsét egyaránt elveszítette ellene (az utóbbi kilencből pedig hetet).

Daniele Rugani (vádli) és Dusan Vlahovic (comb) sérülés miatt biztosan hiányzik a Juvéból, és a Tuttosport meglepő módon arról ír, hogy Spalletti rotációs szisztémája alapján valószínűleg csak a kispadon kezd a csapat talán legjobbja, Kenan Yildiz. Az általában jól értesült torinói szaklap szerint a center Jonathan Davidet Francisco Conceicao, Weston McKennie és Fabio Miretti segíti a támadójátékban a 4–2–3–1-es felállásban.

BL-ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

JUVENTUS (olasz)–BENFICA (portugál)

Torino, 21. Vezeti: Serdar Gözübüyük (holland)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ – a szerdai program

18.45: Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)

21.00: Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)