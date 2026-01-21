Férfi kézi Eb: véget ért a torna az izlandi kulcsjátékosnak

A Handkastid szakportál beszámolója szerint a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg játékosa eltörte a kezét a mérkőzésen, amelyet Izland 24–23-ra megnyert, így csoportelsőként, a maximális két ponttal jutott tovább.

Elvar Örn Jónsson mindhárom eddigi Eb-meccsen kezdő volt, és a legutóbbi világversenyeken is kulcsszerepet töltött be csapatában. A második félidő elején piros lapot kapó Ymir Örn Gíslasonnal válogatottjuk középső védőpárosát alkották a tornán.