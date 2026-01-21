Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi Eb: véget ért a torna az izlandi kulcsjátékosnak

2026.01.21. 10:39
Elvar Örn Jónsson (jobbra) számára véget ért a kontinenstorna (Fotó: Szabó Miklós)
sérülés Elvar Örn Jónsson izlandi férfi kézilabda-válogatott férfi kézi Eb
Elvar Örn Jónsson izlandi balátlövő számára kedden, a magyar válogatott elleni csoportmérkőzés első félidejében súlyos sérülés miatt véget ért a férfi kézilabda Európa-bajnokság.

A Handkastid szakportál beszámolója szerint a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg játékosa eltörte a kezét a mérkőzésen, amelyet Izland 24–23-ra megnyert, így csoportelsőként, a maximális két ponttal jutott tovább.

Elvar Örn Jónsson mindhárom eddigi Eb-meccsen kezdő volt, és a legutóbbi világversenyeken is kulcsszerepet töltött be csapatában. A második félidő elején piros lapot kapó Ymir Örn Gíslasonnal válogatottjuk középső védőpárosát alkották a tornán.

Kézilabda
13 órája

Hősies küzdelemben egy góllal kikaptunk Izlandtól a kézilabda Eb-n

A csoportot így az északiak nyerték, a mieink pedig nem visznek pontot a malmői középdöntőbe.

A malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és jövő szerdán lép pályára az izlandi és a magyar csapat is. A pontos menetrendet szerda este vagy csütörtök reggel hozza nyilvánosságra az európai szövetség.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
3. FORDULÓ
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
IZLAND–MAGYARORSZÁG 24–23 (14–14)
Kristiansad. Vezette: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónók)
IZLAND: HALLGRÍMSSON – RÍKHARDSSON 3, MAGNÚSSON 4 (3), Smárason 2, Arnarsson, G. KRISTJÁNSSON 7, Elísson 1. Csere: Gústavsson (kapus), Gíslason, Vidarsson 1, Jonsson, Thrastarson 1, V. Kristjánsson 2 (2), Thorkelsson 3 (2), Ólafsson. Szövetségi kapitány: Snorri Gudjonsson
MAGYARORSZÁG: PALASICS – Fazekas G. 4, Ilic Z. 3, Sipos A., Ligetvári, Szita 1, Bóka 2. Csere: Bartucz (kapus), Rosta M. 1, IMRE B. 7 (4), BODÓ 5, Ónodi-Jánoskúti, Hanusz, Pergel, Krakovszki B., Lukács P. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Az eredmény alakulása. 8. p.: 3–3. 12. p.: 4–6. 15. p.: 7–6. 20. p.: 11–9. 26. p.: 12–12. 36. p.: 16–16. 45. p.: 17–19. 52. p.: 20–20. 56. p.: 22–22
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 9/7, ill. 5/4

    
1. Izland

3

3

94–72

+226
2. MAGYARORSZÁG

3

2

1

84–71

+134
3. Olaszország

3

1

2

81–99

–182
4. Lengyelország

3

3

72–89

–170
az f-csoport végeredménye

 

sérülés Elvar Örn Jónsson izlandi férfi kézilabda-válogatott férfi kézi Eb
