Férfi kézi Eb: véget ért a torna az izlandi kulcsjátékosnak

A Handkastid szakportál beszámolója szerint a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg játékosa eltörte a kezét a mérkőzésen, amelyet Izland 24–23-ra megnyert, így csoportelsőként, a maximális két ponttal jutott tovább.
Elvar Örn Jónsson mindhárom eddigi Eb-meccsen kezdő volt, és a legutóbbi világversenyeken is kulcsszerepet töltött be csapatában. A második félidő elején piros lapot kapó Ymir Örn Gíslasonnal válogatottjuk középső védőpárosát alkották a tornán.
Hősies küzdelemben egy góllal kikaptunk Izlandtól a kézilabda Eb-n
A malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és jövő szerdán lép pályára az izlandi és a magyar csapat is. A pontos menetrendet szerda este vagy csütörtök reggel hozza nyilvánosságra az európai szövetség.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
IZLAND–MAGYARORSZÁG 24–23 (14–14)
Kristiansad. Vezette: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónók)
IZLAND: HALLGRÍMSSON – RÍKHARDSSON 3, MAGNÚSSON 4 (3), Smárason 2, Arnarsson, G. KRISTJÁNSSON 7, Elísson 1. Csere: Gústavsson (kapus), Gíslason, Vidarsson 1, Jonsson, Thrastarson 1, V. Kristjánsson 2 (2), Thorkelsson 3 (2), Ólafsson. Szövetségi kapitány: Snorri Gudjonsson
MAGYARORSZÁG: PALASICS – Fazekas G. 4, Ilic Z. 3, Sipos A., Ligetvári, Szita 1, Bóka 2. Csere: Bartucz (kapus), Rosta M. 1, IMRE B. 7 (4), BODÓ 5, Ónodi-Jánoskúti, Hanusz, Pergel, Krakovszki B., Lukács P. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Az eredmény alakulása. 8. p.: 3–3. 12. p.: 4–6. 15. p.: 7–6. 20. p.: 11–9. 26. p.: 12–12. 36. p.: 16–16. 45. p.: 17–19. 52. p.: 20–20. 56. p.: 22–22
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 9/7, ill. 5/4
|1. Izland
3
3
–
–
94–72
|+22
|6
|2. MAGYARORSZÁG
3
2
–
1
84–71
|+13
|4
|3. Olaszország
3
1
–
2
81–99
|–18
|2
|4. Lengyelország
3
–
–
3
72–89
|–17
|0