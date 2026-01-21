A Ferencváros kölcsönadta ausztrál játékosát – hivatalos

A Ferencváros hivatalos honlapján emlékeztetett, hogy Arzani öt mérkőzést játszott a zöld-fehérek színeiben, a Szarvaskend elleni kupameccsen mesterhármast szerzett és egy gólpasszt is adott.

A Melbourne City hivatalos honlapján arról adott hírt, hogy az ausztrál válogatott játékos az idény végéig kerül kölcsönbe a csapathoz, ahol pályafutása elején, 2016 és 2018 között egyszer már szerepelt.

„Az idény meghatározó pontján járunk, és Daniel visszahozása plusz minőséget valamint variációs lehetőséget biztosít számunkra a támadásokban. Ismerte a klubot, megértette, mire számíthat, és készen állt arra, hogy azonnal hozzájáruljon a csapat eredményeihez” – kommentálta Arzani érkezését a Melbourne City futballigazgatója, Michael Petrillo.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia),

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kölcsön után Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)