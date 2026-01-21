Böngéssze a 2026-os sportnaptárunkat!

Böngéssze a 2026-os sportnaptárt! – A képre kattintva nagyobb méretben elérhető, és ott le is tölthető

Ez az év is tele lesz izgalmas kihívásokkal, és biztosra vehető, hogy sportolóink ismét bizonyítják: a magyar csapat a pályán a legjobbak közé tartozik. Ajánljuk mindenkinek a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a HM Sportért Felelős Államtitkárság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzeti Sport együttműködésében készült 2026-os sportnaptárt.

Bemutatásán és létrejöttében meghatározó sportszakmai vezetők vettek részt, így Gyulay Zsolt (jobbról), a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke – a képen Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó társaságában.

A naptár, amit a Nemzeti Sport Gála vendégei is megkaptak, megjelent január 12-én, nyomtatott lapunkba behúzva.