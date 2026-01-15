Nemzeti Sportrádió

Ledecky minden idők második legjobb idejét úszta 1500 gyorson

2026.01.15. 11:44
Fotó: Getty Images
Címkék
úszás Katie Ledecky 1500 gyors
A kilencszeres olimpiai bajnok Katie Ledecky minden idők második legjobb idejét úszta 1500 méter gyorson.

A 28 éves amerikai sztár szerdán a 2026 U.S. Pro Swim Series elnevezésű sorozat austini versenyén 15:23.21 perccel diadalmaskodott úgy, hogy végig vezetett, és több mint egy perccel előzte meg a második Brinkleigh Hansent (16:31.31).

A szám 15:20.48 perces világcsúcsát 2018 óta maga Ledecky tartja, aki most először indult a leghosszabb medencés távon az augusztusi, szingapúri világbajnokság óta.

 

