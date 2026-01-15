Ledecky minden idők második legjobb idejét úszta 1500 gyorson

A 28 éves amerikai sztár szerdán a 2026 U.S. Pro Swim Series elnevezésű sorozat austini versenyén 15:23.21 perccel diadalmaskodott úgy, hogy végig vezetett, és több mint egy perccel előzte meg a második Brinkleigh Hansent (16:31.31).

A szám 15:20.48 perces világcsúcsát 2018 óta maga Ledecky tartja, aki most először indult a leghosszabb medencés távon az augusztusi, szingapúri világbajnokság óta.