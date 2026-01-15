Ledecky minden idők második legjobb idejét úszta 1500 gyorson

A kilencszeres olimpiai bajnok Katie Ledecky minden idők második legjobb idejét úszta 1500 méter gyorson.
A 28 éves amerikai sztár szerdán a 2026 U.S. Pro Swim Series elnevezésű sorozat austini versenyén 15:23.21 perccel diadalmaskodott úgy, hogy végig vezetett, és több mint egy perccel előzte meg a második Brinkleigh Hansent (16:31.31).
A szám 15:20.48 perces világcsúcsát 2018 óta maga Ledecky tartja, aki most először indult a leghosszabb medencés távon az augusztusi, szingapúri világbajnokság óta.
Legfrissebb hírek
Milák Kristóf edzésbe állt – sajtóhír
Úszás
Tegnap, 11:54
Csodák, csúcsok, csalódások – 2025 az utánpótlásban
Utánpótlássport
2026.01.10. 09:00
Ezek is érdekelhetik