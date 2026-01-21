A Roma szélsője visszatér az Aston Villához – hivatalos
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő AS Roma szerdán hivatalos honlapján jelentette be, hogy felbontotta Leon Bailey kölcsönszerződését, aki így visszatér korábbi klubjához, az Aston Villához.
A 28 éves jamaicai szélső 2025 nyarán csatlakozott az olasz klubhoz, azonban rengeteg sérülés nehezítette a dolgát, így minden sorozatot figyelembe véve csak hét mérkőzésen tudott pályára lépni. A Roma most arról számolt be, hogy Bailey az angol klubbal kötött közös megállapodás értelmében visszatér az Aston Villához.
Bailey korábban a belga Genk és a német Bayer Leverkusen játékosa is volt, hazája válogatottjában pedig eddig 39-szer lépett pályára.
A Roma rövid közleményében hozzátette, hogy köszöni a játékos erőfeszítéseit, és minden jót kíván neki a jövőre nézve.
