A Frankfurt kölcsönadta, Fenyő Noah Újpesten folytatja – hivatalos

2026.01.21. 11:42
Fotó: ujpestfc.hu
Németországi sajtóhírek alapján már beszámoltunk a készülő ügyletről, szerdán bejelentette az Újpest: Fenyő Noah, az Eintracht Frankfurt magyar U-válogatott labdarúgója kölcsönben a lila-fehéreknél folytatja pályafutását.

A klubhonlapon megjelentek szerint az Újpest vételi opcióval vette kölcsön a 20 éves középpályást.

„A döntésem oka egyszerű. Noha Németországban nevelkedtem, mindig szerettem Budapestre járni, az Újpest pedig Magyarország egyik legjelentősebb klubja. Kedvelem a magyar focit, ez pedig nagy előrelépés a karrieremben, hiszen először szerepelhetek egy élvonalbeli, felnőttcsapatban, ráadásul ismerem Szélesi Zoltánt az utánpótlás-válogatottakból, ami még inkább könnyítette a döntésemet” – mondta a szerződése aláírása után az ujpestfc.hu-nak Fenyő Noah, aki művész szülők gyermekeként nőtt fel; édesapja magyar, édesanyja német, mindketten a klasszikus zenei világban dolgoznak.

Fenyő Noah tízévesen került az Eintracht Frankfurt utánpótlásába, a korosztályos csapatokban rendszeresen csapatkapitányként vezette társait. 2024 nyarán profi szerződést kapott a klubtól, a felnőttek munkájába is bekapcsolódott; a frankfurti második csapatban eddig 36 mérkőzésen két gólt szerzett.

A középpályás a magyar válogatott utánpótlásában U16-tól U21-ig járta végig a ranglétrát, eddig 31 alkalommal lépett pályára címeres mezben, háromszor talált be a kapuba.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország)
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

 

