Nemzeti Sportrádió

Holtan találták meg az eltűnt orosz úszót a Boszporuszon

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 10:45
Augusztus 24-én rendezték a versenyt (Fotó: Getty Images)
Címkék
úszás Boszporusz úszóverseny
Öt hónappal az isztambuli Boszporusz-szoroson átívelő úszóverseny után holtan találtak egy eltűnt orosz úszót – számolt be róla a sport.de.

Két nappal ezelőtt egy holttestet találtak a török ​​szorosban; az úszó, Nyikolaj Szvecsnyikov holttestét azonosították – jelentette az Anadolu állami hírügynökség, s ez alapján számolt be róla a sport.de. A hatóságok erre a következtetésre a szülei DNS-ével végzett DNS-összehasonlítás után jutottak. 

Augusztusban az akkor 30 éves Szecsnyikov részt vett az éves Boszporusz-átúszó kontinens úszóversenyen, de sosem ért célba. A parti őrség napokig kereste barátaival és rokonaival a partvonalon az eltűnt férfit. 

Ebben a versenyben a résztvevők Ázsiából Európába úsznak; a táv 6,5 kilométer. A Boszporusz ez idő alatt lezárásra kerül a hajóforgalom elől. 

A verseny igazi kihívást jelent a versenyzőknek – a Fekete-tengert a Márvány-tengerrel összekötő szorosban az úszóknak erős áramlatokra és hullámokra kell számítaniuk.

 

úszás Boszporusz úszóverseny
Legfrissebb hírek

Úszás: ománi, beleki és sukorói edzőtáborokban a legjobb ifik

Utánpótlássport
17 órája

Szántó Dávidot kitüntetik a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának beiktató ünnepségén

Úszás
Tegnap, 12:34

Fábián Bettina lett az év legjobb nyílt vízi úszónője az európai szövetségnél

Úszás
2026.01.15. 12:12

Ledecky minden idők második legjobb idejét úszta 1500 gyorson

Úszás
2026.01.15. 11:44

Kós Hubert harmadik az Év úszója-szavazáson, Popovici lett Európa legjobbja

Úszás
2026.01.14. 14:07

Milák Kristóf edzésbe állt – sajtóhír

Úszás
2026.01.14. 11:54

Csodák, csúcsok, csalódások – 2025 az utánpótlásban

Utánpótlássport
2026.01.10. 09:00

Horváth Tamás: Hasznos, ha a képzés minél több területét ismerjük

Utánpótlássport
2026.01.09. 17:08
Ezek is érdekelhetik