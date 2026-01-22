Holtan találták meg az eltűnt orosz úszót a Boszporuszon

Két nappal ezelőtt egy holttestet találtak a török ​​szorosban; az úszó, Nyikolaj Szvecsnyikov holttestét azonosították – jelentette az Anadolu állami hírügynökség, s ez alapján számolt be róla a sport.de. A hatóságok erre a következtetésre a szülei DNS-ével végzett DNS-összehasonlítás után jutottak.

Augusztusban az akkor 30 éves Szecsnyikov részt vett az éves Boszporusz-átúszó kontinens úszóversenyen, de sosem ért célba. A parti őrség napokig kereste barátaival és rokonaival a partvonalon az eltűnt férfit.

Ebben a versenyben a résztvevők Ázsiából Európába úsznak; a táv 6,5 kilométer. A Boszporusz ez idő alatt lezárásra kerül a hajóforgalom elől.

A verseny igazi kihívást jelent a versenyzőknek – a Fekete-tengert a Márvány-tengerrel összekötő szorosban az úszóknak erős áramlatokra és hullámokra kell számítaniuk.