Végleges a 2027-es vizes vb menetrendje

Az már korábban biztos volt, hogy június 26. és július 18. között rendezik meg a vb-t, amely a vízilabdázók és a műugrók küzdelmeivel kezdődik az MVM Dome-ban és a Duna Arénában.

A nyílt vízi úszóversenyeket július 3. és 8. között bonyolítják le, míg a szinkronúszásnak július 10-től a Duna Aréna ad otthont. Az óriás-toronyugrók versenyeit július 8. és 11. között rendezik meg, a helyszín egyelőre még nem ismert. A medencés úszóversenyeket az MVM Dome-ban a vízilabdatorna után tartják majd július 10. és 18. között.

A masters világbajnokságot a „nagy vb-vel” párhuzamosan a margitszigeti Hajós Uszoda összes medencéjét kihasználva rendezik.

Magyarország harmadszor lesz a vizes világbajnokság – az úszás, a vízilabda, a nyílt vízi úszás, a szinkronúszás, a műugrás és az óriás-toronyugrás világeseményének – házigazdája, azonban a 2017-es és a 2022-es vb-vel ellentétben első alkalommal nem beugróként.