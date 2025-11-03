Schmidt Ádám: Minden edző törekedjen a legmagasabb szintű képzésre

A sportvezető a Nemzeti Sportrádióban adott hétfői interjúban beszélt a Sport Forum Hungary keretein belül a Groupama Arénában november 19-én sorra kerülő eseményről, melyen mások mellett olyan kiváló külföldi trénerek tartanak majd előadást, mint Kós Hubert edzője, a legendás Bob Bowman vagy a tekvandós Márton ikrekkel dolgozó Suvi Mikkonen.

„Mind a sporttudományban dolgozó szakemberek, mind az edzői garnitúra tekintetében lemaradásban vagyunk, hiátussal küzdünk. Ahogy hiátussal küzdünk abban a tekintetben is, hogy az edzőink képesítése milyen szintű” – jelentette ki Schmidt Ádám. Hozzátette, régen elképzelhetetlen volt, hogy az akkori Testnevelési Főiskolán szerzett diploma nélkül valaki edző lehessen, az elmúlt tíz-tizenöt évben viszont sajnálatos módon előfordulhatott, hogy valaki néhány hónapos OKJ-s képzéssel edzőnek állhatott. Ennek a helyzetnek az orvoslása érdekében olyan jogszabály lép életbe januártól, mely szerint a Kiemelt Edzői Programban nem vehet majd részt olyan tréner, aki nem jelentkezik megfelelő szintű oktatásra.

„Ezzel is arra szeretnénk ösztökélni a szakembereket, hogy ne legyenek elégedettek azzal, hogy csak egy pár hónapos kurzust végeznek el, hanem mindenki törekedjen a lehető legmagasabb szintű képzés elvégzésére” – fogalmazott.

Schmidt Ádám hangsúlyozta, hogy napi szinten foglalkoznak az edzőkkel, ezért tartanak szakmai napot és ezért vezették be a nevelőedzői programot is. Az államtitkár arról is beszélt, hogy sok edzőben látja a nyitottságot a fejlődésre, az új dolgok elsajátítására, és sportági szinten is megvan a szándék az előrelépésre. Példaként a kajak-kenut és az úszást emelte ki, melyekben mentorprogramot indítottak, aminek révén a tapasztalt edzők átadják tudásukat a fiataloknak.

„Nekünk két kötelezettségünk van e tekintetben. Egyrészt platformot biztosítunk a fejlődésre, másrészt pedig szabályokkal igyekszünk terelni őket abba az irányba, hogy képezzék magukat” – mondta.

A sportállamtitkár a műsorban külön méltatta Márton Luanát és Márton Vivianát, akik a múlt héten dobogóra álltak a tekvandó-világbajnokságon: Luana arany-, míg a párizsi olimpián győztes Viviana ezüstérmet nyert. Schmidt Ádám felidézte, már 2022-ben látszott, hogy hatalmas potenciál van a tekvandó sportágban, és államtitkári munkájának kezdetén felvették a kapcsolatot a szövetséggel, tökéletesen sikerült a támogatásokat a szövetség programjához igazítani, s a kiemelkedő szakmai munka mellett ez is hozzájárult a párizsi olimpián elért diadalhoz.

Schmidt Ádám kiemelte, hogy bár a tekvandó sikereit leginkább a Márton ikrekhez lehet kötni, a sportág nem csupán kétszemélyes, jelentős háttere van, amit bizonyít, hogy a múlt heti világbajnokságon a nők között a harmadik lett a magyar csapat a ponttáblázaton. Az államtitkár szerint a tekvandóra éremesélyes, aranyesélyes sportágként lehet tekinteni.