Salgótarjánban folytatódott a Sportoló Nemzet Tanév országjáró programja

A Madách Imre Gimnáziumban tartott sportnapon az államtitkár ismertette: a 2025/26-os iskolai tanévet a HM sportért felelős államtitkársága kezdeményezésére a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkársága és a Klebelsberg Központ támogatásával a Sportoló Nemzet Tanévének nyilvánították annak érdekében, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a sport fontosságára.

Hangsúlyozta, meggyőződése szerint a fiatalok tudják, hogy sportolni jó, és a sport által jobb minőségű életet tudnak élni, de fontos, hogy felhívják erre a figyelmet.

Schmidt Ádám az MTI-nek elmondta, a Sportoló Nemzet Tanév túlmutat a mindennapos testnevelés programján, mert az a cél, hogy a diákok a szabadidejükből is áldozzanak a sportra, az iskolaidőn túl is illesszék be az életükbe a rendszeres testmozgást.

A salgótarjáni sportnapon délelőtt a Madách Imre Gimnázium tanulói vettek részt, délután több salgótarjáni iskola is csatlakozott a rendezvényhez.

A gyerekek kupongyűjtő füzetet kaptak és az egyes sportágak kipróbálása után egy-egy matricát ragaszthattak a füzetükbe, hat matrica összegyűjtését követően pedig Sportoló Nemzet ajándékot kapnak.