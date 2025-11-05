Rendhagyó testnevelésórán mutatták be a Sportoló Nemzet Tanév sportolói nagyköveteit

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága kezdeményezésére a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a Klebersberg Központ támogatásával a Sportoló Nemzet Tanévének nyilvánították a 2025–2026-os tanévet. A kezdeményezés célja színesebbé tenni az iskolai sportéletet, valamint a gyermekek rendszeres mozgásának, a sport iránti hosszú távú elköteleződésük ösztönzése. A program kereteiben számos általános iskolában sportfesztiválokon lesz lehetőségük kipróbálni a fiataloknak a különböző sportágakat a Sportoló Nemzet Tanév sportolói nagyköveteivel közösen.

Őket mutatták be szerdán délelőtt a Budapest XIII. kerületi Pannónia Általános Iskola tornatermében. Összesen 46 nagykövet (20 női és 26 férfisportoló) segíti a program népszerűsítését, akik között 11 olimpiai és két paralimpiai bajnok van, de emellett összesen 22 világbajnoki és 27 Európa-bajnoki cím tulajdonosai is.

Schmidt Ádám elmondta, a cél, hogy minél több fiatalt ösztönözzenek a rendszeres sportolásra (Fotó: Árvai Károly)

„Szeretnénk minél több fiatalt ösztönözni a rendszeres sportolásra, és meggyőződésünk: ha motiválni szeretnénk őket, annak a leghatékonyabb módszere, ha ismert bajnokokat, példaképeket kérünk fel arra, hogy közösen sportoljanak a gyermekekkel – mondta a sajtóeseményen Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára. – Szeretném megköszönni mind a negyvenhat nagykövetnek, akik a leendő országjárás keretében együtt mozognak majd a gyerekekkel, és külön köszönet annak a tíz sportolónak, akik most is megjelentek.”

Utóbbiak ünnepélyes keretek között megbízó oklevelet is kaptak tíz bátor diák közreműködésével: Baji Balázs világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, Berki Krisztián olimpiai bajnok, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok tornász, Bőhm Csaba kétszeres világbajnok öttusázó, Csizmadia Kolos kétszeres vb-aranyérmes kajakozó, Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta, Gazsó Alida Dóra olimpiai ezüst- és bronzérmes, kétszeres világ- és Európa-bajnok kajakozó, Guzi Blanka világbajnok, háromszoros Európa-bajnok öttusázó, Lehmann Csongor Európa-bajnok triatlonista, Märcz Tamás olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes és Európa-bajnok vízilabdázó, valamint Simon Petra Eb-bronzérmes kézilabdázó.

Ezután rendhagyó testnevelésóra következett, a közös bemelegítés után a diákok sorversenyen vehettek részt a bajnokokkal, az ügyességi feladatok között helyet kapott többek között a futás hulahoppkarikával, aztán ugrókötelezve, kosárlabdát vezetve, majd pingponglabdát pattogtatva az ütővel.

„Nekem azért fontosak ezek a rendezvények, mert annak idején én is egy sporttáborban találtam rá az öttusára, ahol találkozhattam neves öttusázókkal. Nekünk is fontos küldetés, hogy jó példával szolgálhassunk a fiatalok előtt, mindezt olyan sportolók társaságában, akiket én is a tévében láttam először, és felnézek rájuk. Megtiszteltetésként ért a felkérés – mondta a Nemzeti Sportnak Guzi Blanka, majd Bőhm Csaba folytatta: – Felelősségemnek érzem, hogy terjesszem és mások elé tárjam a sport fontosságát. Ha kicsit is hozzá tudok segíteni ahhoz, hogy akár az öttusa, akár az egyetemes magyar sport bővüljön, örömmel adom hozzá a nevem. Egy roadshow keretében igyekszünk minél több nagyobb településre ellátogatni, és ahogy időnk engedi, minél több alkalmon részt is venni.”

A SPORTOLÓ NEMZET TANÉV SPORTOLÓI NAGYKÖVETEI

Adámi-Rózsa Zsanett, Adolf Balázs, Baji Balázs, Berki Krisztián, Betlehem Dávid, Bőhm Csaba, Csizmadia Kolos, Dibusz Dénes, Ekler Luca, Fábián Sára, Fojt Sára, Gazsó Alida Dóra, Görbicz Anita, Guzi Blanka, Halász Bence, Hanga Ádám, Hosszú Katinka, Illés Fanni, Jansik Szilárd, Jászapáti Petra, Jónyer István, Kempf Zoltán, Klujber Katrin, Koch Máté, Kós Hubert, Kovács Katalin, Kovács Richárd, Lehmann Csongor, Losonczi Dávid, Lőrincz Tamás, Major Veronika, Märcz Tamás, Márton Luana, Márton Viviana, Molnár Attila, Özbas Szofi, Péni István, Pupp Noémi, Siklósi Gergely, Simon Petra, Szász Emese, Szatmári András, Tóth Alex, Vámos Petra, Varga Ádám, Vaskuti István