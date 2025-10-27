Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert: Számomra a világkupa-szereplés kizárólag az úszásról szólt, a pénzdíj egyáltalán nem izgatott

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.10.27. 11:51
null
Kós Hubert (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
úszás Kós Hubert világkupa
Óriási fölénnyel nyerte meg a világkupa összetettjét Kós Hubert, aki a három állomáson 9-ből 9 hátúszószámban diadalmaskodott, továbbá megdöntötte a 200 és a 100 világrekordját. Számára az elmúlt három hét kizárólag a versenyzésről szólt, a győzelmekért és a csúcsdöntésekért csinálta, a pénz semmilyen szerepet nem játszott benne – árulta el klasszisunk a Magyar Úszószövetségnek.

 

„Számomra a világkupa-szereplés kizárólag az úszásról szólt, arról, hogy lássam, hol tartok edzettségben, mennyit tudtam fejlődni rövid pályán – a pénzdíj egyáltalán nem izgatott. Tudom, ez elég szép összeg, az egyetemi szabályok azonban szigorúak a tekintetben, hogy mennyi pénzt kaphatok a versenyzés után. Azaz most két dolog számít: az úszóteljesítmény és az, hogy mindenben kövessem az NCAA előírásait – azt majd az összeférhetőséget vizsgáló complience részleg megmondja, jogosult vagyok-e bármennyire a díjazásból, vagy sem” – mondta Kós Hubert. 

„Ebben egyébként semmi újdonság nincs, hiszen 2022-ben is részt vettem a világkupán, és az akkor nyert, igaz, a mostanihoz képest jóval szerényebb pénzdíjam is bent maradt a WA kasszájában hasonló okokból. Ami biztos: nem szeretnék azzal nagyobb anyagi kockázatot vállalni, hogy esetleg elveszítem a texasi ösztöndíjamat – illetve kizárni magam az egyetemi csapatból, hiszen a célunk Bobbal az, hogy egymás után harmadszor is megnyerjük az NCAA-t, és erre szerintem minden esélyünk megvan. Úgy gondolom, lesz még sok jó évem az úszásban az egyetem befejezését követően, indulhatok még sok versenyen és nyerhetek elég pénzdíjat – ez a sorozat, az itt szerzett tapasztalatok pedig tökéletesen szolgálták a felkészülésemet és azt, hogy még jobb versenyző lehessek.” 

Az olimpiai bajnok Kós Huberttel lapunk keddi számában címlapsztoris nagyinterjút közlünk. 

Úszás
Tegnap, 7:11

Úszás: Kós Hubert világcsúccsal nyerte a 100 hátat, ő az összetett győztes!

Öt világrekord is megdőlt a torontói rövid pályás világkupa-viadal záró napján.

 

úszás Kós Hubert világkupa
Legfrissebb hírek

Úszás: Kós Hubert világcsúccsal nyerte a 100 hátat, ő az összetett győztes!

Úszás
Tegnap, 7:11

Úszás: Kós Hubert 50 háton is triplázott a világkupa-sorozatban

Úszás
2025.10.25. 07:27

Kós Hubert elárulta, mit mondott neki edzője a világcsúcs után

Úszás
2025.10.24. 16:20

Úszás: Kós Hubert a 200 hát világcsúcstartója rövid pályán!

Úszás
2025.10.24. 06:48

„Az ügynek nincs még vége!” – Kenderesi Tamás ügyvédje nyilatkozott a Nemzeti Sportnak

Úszás
2025.10.21. 09:48

A Svájci Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta a Kenderesit elmarasztaló CAS-döntést

Úszás
2025.10.20. 14:00

Úszás: Kós Hubert a westmonti vk-n országos csúccsal nyerte a 100 hátat

Úszás
2025.10.20. 06:51

Négy érmet szereztek a magyar tekések a nemzetközi porondon

Egyéb egyéni
2025.10.19. 17:10
Ezek is érdekelhetik