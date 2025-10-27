Kós Hubert: Számomra a világkupa-szereplés kizárólag az úszásról szólt, a pénzdíj egyáltalán nem izgatott

„Számomra a világkupa-szereplés kizárólag az úszásról szólt, arról, hogy lássam, hol tartok edzettségben, mennyit tudtam fejlődni rövid pályán – a pénzdíj egyáltalán nem izgatott. Tudom, ez elég szép összeg, az egyetemi szabályok azonban szigorúak a tekintetben, hogy mennyi pénzt kaphatok a versenyzés után. Azaz most két dolog számít: az úszóteljesítmény és az, hogy mindenben kövessem az NCAA előírásait – azt majd az összeférhetőséget vizsgáló complience részleg megmondja, jogosult vagyok-e bármennyire a díjazásból, vagy sem” – mondta Kós Hubert.

„Ebben egyébként semmi újdonság nincs, hiszen 2022-ben is részt vettem a világkupán, és az akkor nyert, igaz, a mostanihoz képest jóval szerényebb pénzdíjam is bent maradt a WA kasszájában hasonló okokból. Ami biztos: nem szeretnék azzal nagyobb anyagi kockázatot vállalni, hogy esetleg elveszítem a texasi ösztöndíjamat – illetve kizárni magam az egyetemi csapatból, hiszen a célunk Bobbal az, hogy egymás után harmadszor is megnyerjük az NCAA-t, és erre szerintem minden esélyünk megvan. Úgy gondolom, lesz még sok jó évem az úszásban az egyetem befejezését követően, indulhatok még sok versenyen és nyerhetek elég pénzdíjat – ez a sorozat, az itt szerzett tapasztalatok pedig tökéletesen szolgálták a felkészülésemet és azt, hogy még jobb versenyző lehessek.”

Az olimpiai bajnok Kós Huberttel lapunk keddi számában címlapsztoris nagyinterjút közlünk.