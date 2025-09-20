Remek hajrá után Betlehem Dávid nyert Barcelonában

Betlehem Dávid saját magát is meglepte Barcelonában. „Nemrég kezdtük újra az edzéseket, és most az a cél, hogy januárra kerüljünk olyan állapotba, amivel igazán bele lehet állni a komoly munkába. Én viszont úgy voltam vele, hogy érdemes eljönni ide, mert fejlődni úgy lehet, ha nincs jó formában az ember, és valahogy mégis végigcsinálja a versenyt. Azaz kábé a nullánál alig jobb állapotban helytállni olyanok között, akik két-három héttel vagy még többel előbb kezdték el a munkát. Ilyenkor nem is lehet élre állni és végig vezetni, azaz ki lehet próbálni taktikákat, mik működnek a mezőnyben, mik nem” – árulta el hunswim.hu-nak az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok Betlehem.

A Világkupára koncentráló úszónak remekül sikerült a teszt. Betlehem az első körben vezetett, majd előre engedte vetélytársait, de nem szakadt le. „Azért nem volt olyan iram, mint amikor mindenki csúcson van, tudtam velük úszni, aztán az utolsó körben úgy döntöttem, most akkor megpróbálok élre állni, és ez annyira bejött, hogy attól fogva már végig én mentem elöl. A végére feljöttek mellém, de sikerült dominálnom a hajrában, így meglett az első hely.” Betlehem másfél másodperccel előzte meg az olasz Marcelo Giudit, a harmadik a szintén olasz Andrea Filadelli lett.

„Talán mindennél fontosabb az a mentalitás, amivel ma odaálltam. Mivel sehol nem tartok, lesz, ami lesz alapon indultam el, még az benne volt, hogy nem tudom végigúszni, és három kör után ki kell állnom. És ez működött: nem stresszeltem, hogy mi lesz a vége, így még nagyobb öröm, hogy nyerni tudtam. Ezt kell magammal vinni, hogy ugyanezt megtartsam akkor is, amikor majd jó formában leszek. Semmi stressz, csak úszni kell” – mondta a 2500 eurót nyerő Betlehem.

A női versenyben Mihályvári-Farkas Viktória is az élbolyban haladt a verseny első kétharmadában, utána viszont elkezdett leszakadozni, és nem tudta tartani a lépést a mezőnytől ellépő ötös élbollyal, végül a nyolcadik helyen zárt.

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

Európa-kupa, 4. állomás, Barcelona, 10 km

Férfiak: 1. Betlehem Dávid 1:54:09.88 óra

Nők: 1. Klaudia Tarasiewicz (lengyel) 2:02:39.40 ó, ...8. Mihályvári-Farkas Viktória 2:04:19.81