„Nagyon nagy kár volt azért a harmadik gólért” – Kós Hubert a válogatottat és Szoboszlait is dicsérte

„Nagyon tetszett a portugálok elleni meccs, nagyon bíztam benne, hogy meglephetjük őket, s szerintem valahol ez sikerült is, mert szereztünk két gyönyörű gólt. Nagyon nagy kár azért a harmadik kapott gólért, de jól tartottuk magunkat, és ez nagyon pozitív. A hátralévő meccseken biztos össze tudjuk szedni a három pontokat” – mondta Kós Hubert a magyar válogatott portugálok ellen 3–2-re elvesztett vb-selejtezőjéről, amelyet a helyszínen tekintett meg.

Videónkból az is kiderül, olimpiai bajnok úszónkat miért „fogják páran megutálni” a foci miatt, és mit érez, ha belép a Puskás Arénába. Azt is elmondja, mennyire ért vele egyet, hogy sok a közös benne és Szoboszlai Dominikban, továbbá hogyan viseli, hogy mostanság az úszó világversenyeken Magyarországon tőle várják az érmeket, az aranyérmet. Ezzel kapcsolatban beszélünk arról, hogy az Egyesült Államokban mennyire figyelnek az úszók mentális egészségére, Léon Marchand-nal téma-e köztük az esélyesség terhének elviselése, továbbá a drogproblémákkal küzdő Ryan Lochte esete is szóba kerül.

Zárásként pedig azt is elárulja, szerinte 2026-ban pályára lép-e a magyar válogatott a részben egyesült államokbeli világbajnokságon.