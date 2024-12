Rövid pályás úszó-vb: Márton Richárd nyolcadik lett 200 méter pillangón

Márton Richárd 1:51.48-as eredménnyel csapott a célba. A döntőbe is a nyolcadik legjobb idővel (1:51.79) jutott be.

A férfi 50 hát középdöntőjének első futamában Kós Hubert országos csúccsal (22.85) a negyedik helyen végzett, és a hetedik legjobb eredménnyel bejutott a pénteki fináléba.

A női 50 hát középdöntőjében Komoróczy Lora (26.27) a hatodik lett a futamában, nem jutott be a döntőbe, összesítésben a 10. helyen végzett.

A csütörtök esti programban női 100 gyorson Gretchen Walsh (Egyesült Államok, 50.31), férfi 100 gyorson Jack Alexy (Egyesült Államok, 45.38) szerezte meg a világbajnoki címet, míg női 200 m pillangón a kanadai Summer McIntosh világcsúccsal (1:59.32) diadalmaskodott.

RÖVID PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, DUNA ARÉNA

DÖNTŐ

Férfiak. 200 m pillangó. Világbajnok: Ilya Kharun (Kanada) 1:48.24, 2. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:48.64, 3. Krzysztof Chmielewski (Lengyelország) 1:49.26, …8. Márton Richárd (Magyarország) 1:51.48

MÁRTON RICHÁRD: – Nagyon nem szerettem volna nyolcadik lenni, de ez most így alakult. Szerettem volna a végén hajrázni, de mellettem Andrej Minakov úgy elment, hogy esélyem sem volt, nem is értem, hogyan jött be a negyedik helyre. Összességében viszont nagyon élveztem ezt a hangulatot, a bevonulás, a Duna Aréna, a közönség, egyszerűen fantasztikus volt!

KÓS HUBERT: – Tudtam, hogy ha döntőbe akarok jutni, akkor mindenképpen be kell mennem huszonhárom másodperc alá, Nagyon szoros a mezőny, mindenki szereti ezeket a sprintszámokat, hiszen itt nem kell annyira meghalni, mint mondjuk négyszáz vegyesen. Megyek tovább, holnap még vár rám délelőtt a száz pillangó, aztán meglátjuk, mi lesz.

KOMORÓCZY LORA: – Tudom, hogy ennél sokkal több van bennem, de valamiért nem jött ki. Persze még csak tizennyolc éves vagyok, és nem ilyenkor kell a csúcson lenni, de remélem, a jövőben nem én fogok egy-két századdal kicsúszni.