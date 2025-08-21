Nemzeti Sportrádió

Úszás: magyarok nélküli csütörtök este az ifjúsági világbajnokságon

2025.08.21. 16:51
Nem a mieink napja volt a csütörtök az úszók romániai ifjúsági világbajnokságán, ahol az öt próbálkozó honfitársunk egyikének sem sikerült továbbjutnia a délelőtti selejtezőkből.

Sem az elődöntőkben, sem a döntőkben nem lesz magyar úszó az otopeni ifi világbajnokság harmadik versenynapján, miután a selejtezőben egyik indulónk sem ért el olyan időeredményt, amely elegendő lett volna az esti programba kerüléshez.

A legjobb helyezésünk is húszon kívüli volt csütörtökön

– derült ki a sportági világszövetség, a World Aquatics honlapjának eredményközléséből.

A lányoknál 100 méter mellen Zámbori Hanna (1:12.22 perc) ugyanúgy 26. lett, mint 200 méter háton Kokas Fanni (2:18.20). A pillangózók legrövidebb távján, 50 méteren Szabó Kincsőnek a 38. (27.91 másodperc), Rékasi Zsuzsannának (27.94) a 39. hellyel kellett beérnie. A versenynap egyetlen magyar fiú szereplője, Kakuk Koppány (23.57) 37.-ként végzett 50 gyorson, ahol egyébként a legtöbb nevezőt regisztrálták: 120-an sorakoztak fel a rajtköveknél.

(Kiemelt képünkön: Egyelőre adósak a mieink a kiugróan jó eredménnyel a romániai korosztályos vb-n Forrás: musz.hu/Facebook)

 

 

