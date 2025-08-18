Úszás: ifjúsági világbajnokság Romániában 13 magyarral

Az előző, 2023-as izraeli vb-nek nem volt magyar résztvevője, e héten, Romániában viszont nyolc lány és öt fiú úszótalentumunk is vízbe ugrik a 2025-ös ifjúsági világbajnokságon.

Az idei lesz a 10. ilyen medencés összejövetel, ahol ugyan átütő sikerekben nem, de dobogós helyezésekben azért reménykedhetünk.

Ami az utánpótlás eme erőpróbáinak „előéletét” illeti, a 2006-os, riói első vb-ről hiányoztunk, akárcsak a Monterreyben, majd a Limában rendezettről is, mivel az illetékesek úgy ítélték meg, hogy túl sokba került volna a brazíliai, a mexikói és a perui kiruccanás egyaránt. Dubajban, 2013-ban már ott voltunk, mi több: Szilágyi Liliána és Horváth Dávid révén három ezüst is összejött, előbbi 100 és 200 pillangón, utóbbi 200 mellen végzett másodikként. A 2015-ös, szingapúri világbajnokságon is be kellett érnünk ezüstéremmel, ráadásul egyetlen eggyel, amelyet Sós Dániel szerzett 200 vegyesen. A nagy áttörés a hatodik ifjúsági világbajnokságon, Indianapolisban következett be 2017-ben: az amerikai korosztályos csúcsviadalon nem kevesebb, mint öt arannyal lettünk gazdagabbak – nyolc ezüst és három bronz mellett. A győzelmek sorát a 4x100-as fiú gyorsváltó nyitotta, amely a históriai sikert Milák Kristóf, Barta Márton, Márton Richárd, Németh Nándor összetételben aratta. Ugyanez a kvartett ifi – avagy uszodai szóhasználattal élve: junior – világcsúccsal nyerte a 4x200-as gyorsváltók küzdelmét. Milák a stafétadiadalok mellett két egyéni számban, 100, majd 200 pillangón is diadalmaskodott, az ötödik aranyat pedig Késely Ajna érdemelte ki 400 gyorson.

A 18 év alattiak hetedik korosztályos vb-je különösen kedves lehet számunkra, hiszen 2019-ben – első európai színhelyként – Budapest volt a házigazda, igaz, a honi rendezés a vízben kevésbé volt eredményes, mint a parton, merthogy összesen két medált tudtunk itthon tartani: egy aranyat és egy ezüstöt. Az előbbit Zombori Gábor gyűjtötte be 400 gyorson, az utóbbit pedig Berecz Blanka 200 pillangón.

A 2021-es esztendő vébémentessé vált, a koronavírusos világjárvány miatt ugyanis halasztani kellett, így a nyolcadik uszodai utánpótlás-csúcsversenyre 2022-ben került sor, az újfent rendezővé előlépett Limában. A perui főváros az eddigi legjobb szereplésünk terepének bizonyult: Magyarország a nemzetek éremtáblázatán – alig elmaradva a győztes Japántól (7, 8, 4) – másodikként végzett hét aranyat és ugyanennyi ezüstöt nyerve. Az újabb kiváló magyar úszógeneráció reprezentánsaként ekkor lépett színre a jelenben már a felnőtt mezőnyben jeleskedő trió: Ábrahám Minna, Molnár Dóra és Pádár Nikolett. Mindhárman benne voltak az ifi-világbajnoki címet szerző 4x100-as és 4x200-as gyorsváltóban, továbbá Molnár és Pádár a Mészáros Dániellel és Bóna Benedekkel kiegészülő 4x100-as vegyes gyorsstafétában is, de az egyéni sikerekkel sem maradtak adósak: Pádár győzött 100 gyorson és 200 gyorson egyaránt, Molnár 100 háton végzett az élen, míg a hetedik magyar világbajnoki titulus az 50 háton diadalmaskodó Komoróczy Lora jóvoltából született meg.

A 2023-as világbajnokság megint a magyar „hiánygazdálkodás” jegyében zajlott. Szeptemberben rendezték meg az izraeli Netanyában, és a sportági szakvezetés úgy döntött: távol maradunk, mert az olimpiai felkészülésbe kései időpontja miatt nem fér bele az ifi vb. „Ha elmentek volna az eseményre az utánpótláskorú úszóink, akkor a Párizsba utazó csapat egy részének nem lett volna pihenője” – hangzott az indoklás, amelyben az a magyarázat is szerepelt, hogy Ábrahám, Molnár és Pádár már a felnőttválogatottban is meghatározó versenyzők. „Ha az egész nyarat végig kellett volna úszniuk a juniorversenyzőknek, szeptember közepétől kaptak volna két-három hét pihenőt, azonban ez pont egy felkészülési ciklus veszteséget jelentene” – érvelt Sós Csaba szövetségi kapitány.

Most, Romániában viszont ott leszünk, olyannyira, hogy Otopeniben tizenhárman képviselik a piros-fehér-zöld színeket.

Köztük van az idei ifjúsági Európa-bajnokság két magyar aranyérmeséből a 200 pillangón első Antal Dávid,

viszont – a Magyar Úszó Szövetség tájékoztatása szerint – a 200 háton kontinensbajnok Rácz Zsombor sérülés miatt nem indul. A hölgyrészlegben helyet kapott a tavalyi olimpián szerepelt, már felnőtt Európa-bajnoki címmel is rendelkező,

nemrég a szingapúri felnőtt-vébét is megjárt Jackl Vivien, aki azonban az idén még adós a tehetségéhez méltó eredményekkel.

Bízzunk benne, hogy az ifi-világbajnokságon javít eddigi 2025-ös mérlegén.

A magyar csapat tagjai és versenyszámaik:

Antal Dávid (200 m pillangó)

Jackl Vivien (800 m gyors, 1500 m gyors, 400 m vegyes)

Kakuk Koppány (50 m gyors, 100 m gyors, 200 m gyors, 400 m gyors)

Kertész Boróka (50 m pillangó, 100 m pillangó, 200 m pillangó)

Kokas Fanni (50 m hát, 100 m hát, 200 m hát)

Kovács Botond (200 m vegyes, 400 m vegyes)

Miszlai Mira (100 m pillangó, 200 m pillangó)

Pápai Olivér (200 m gyors, 400 m gyors)

Rékasi Zsuzsanna (100 m gyors, 50 m pillangó, 100 m pillangó, 200 m vegyes)

Szabó Kincső (50 m gyors, 100 m gyors, 200 m gyors, 50 m pillangó)

Szabó Lilla (200 m gyors, 400 m gyors, 800 m gyors)

Zámbori Hanna (100 m mell, 200 m mell)

Zanyi Ferdinánd (200 m vegyes, 400 m vegyes)

(Kiemelt képen: Antal Dávid Forrás: musz.hu)