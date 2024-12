Csodaezüst a javából: csak a világcsúcsot repesztő amerikaiak előzték meg a 4x200-as magyar váltót

EZ NAGYON OTT VOLT!

Ezt nem mi mondtuk, hanem egy rövid pályás világbajnoki ezüstérmes – négy másik világbajnoki ezüstérmesnek.

Kós Hubert tapsolva fogadta a hazai rendezésű vb meglepetéscsapatát, a női 4x200 méteres gyorsváltó tagjait: hogy ki sírt jobban, ki fáradt el leginkább, mindegy is, sokkal fontosabb, hogy Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Molnár Dóra és Ábrahám Minna valami olyat alkotott csütörtökön este a Duna Arénában, amire nehéz jelzőket találni.

Olyat úszott ez a négy lány, amely egyfelől felidézett bennünk egy csodás emléket (ugye mindenki emlékszik, amikor a 2017-es budapesti vb-n bronzérmet szerzett a Németh Nándor, Milák Kristóf, Holoda Péter, Bohus Richárd összetételű 4x100-as gyorsváltó), másfelől meg eszünkbe juttatott egy szerdai kacsintást.

Sőt, kettőt!

Akkor ugyanis a 100 gyors két magyar indulója, Pádár Nikolett és Ugrai Panna egyaránt a csütörtöki kétszázas gyorsváltóra utalgatott a százas kieséses után, mondván, majd ott megmutatják.

Majd ott meglepnek mindenkit.

Hittük is, nem is, amit ígérnek a lányok, de mit számít ez, a lényeg, hogy ők maguk hitték ezt – no és hittek saját magukban és egymásban!

Egészen hátborzongató volt látni, hogy Pádár és Ugrai is a világcsúcs előtt tempózott a Duna Aréna medencéjében, hogy Molnár Dóra kettőzött erővel küzdött azért, hogy ott tartsa az élbolyban a csapatot, s hogy Ábrahám Minna eszeveszett hajrával (a parton üvöltöző társai biztatását is magába „szippantva) a második helyre hozta be ezt a csodacsapatot!

Azt a csapatot, amelyiket a társak, köztük Kós Hubert is vastapssal fogadott.

A lányok meg sírtak és remegtek – egyszerre és felváltva.

Megszólalni alig bírtak.

„Az amerikaiak tudtak minket csak megverni. Világcsúccsal” – préselte ki magából az első mondatokat Ugrai Panna.

„El sem hiszem, hogy ezt megcsináltuk. Felfoghatatlan még, hogy magyar közönség előtt szereztünk ezüstérmet. Nagyon büszke vagyok a lányokra” – értékelt szűkszavúan Pádár Nikolett.

A szavak nehezen jöttek, de ezen ne csodálkozzunk.

Inkább jegyezzük meg ennek a négy lánynak a nevét, mert ez a csütörtöki szenzációs, egyben sporttörténelmi ezüst, hiszen a rövid pályás világbajnokságok történetében ez az első magyar váltóérem (mi több, női váltó először állhatott dobogóra a nagymedencés vb-ket is ideértve!), csak a kezdet volt.

Ebben majdhogynem biztosak lehetünk.

VIRTH Balázs, a 200 pillangón vb-8. Márton Richárd edzője: – Már reggel erősen kellett úszni, úgyhogy örülök, hogy Ricsi bekerült a döntőbe. Arra figyeltünk, hogy minél egyenletesebben ússzon Ricsi a döntőben, ez az utolsó hosszt leszámítva sikerült is. Elégedett vagyok – innen lehet továbblépni a következő évben.

KÓS Hubert, döntőbe jutott 50 m háton: – Akárcsak százon, ötven háton is sikerült jobbat úsznom a középdöntőben, mint az előfutamban. Örülök, hogy ez is országos csúcs lett. Sajnos a fal a végén nem úgy jött ki, ahogyan annak kellett volna, kicsit rácsúsztam, de ennek ellenére nem mondanám ezt a középdöntős úszást rossznak.

SÁRKÁNY Zalán, a 400 m gyors vb-hatodikja: – Az ezerötszáz gyors után felszívtam magam, eldöntöttem, csak azért is beleadok mindent, mert egy ilyen közönség előtt nem engedhetem meg magamnak, hogy ne így tegyek. Az előfutamomat megnyertem, a döntőnek a közepén elúszott a jó idő, de nincs okom a panaszra, mert elfáradtam a végére, de nem volt ez rossz úszás.

McIntosh: Kettőből kettő!

Hogy Summer McIntosh napjaink egyik legnagyobb klasszisa, eddig is tudtuk. A 18 éves kanadai Párizsban nyert 200 pillangón, 200 és 400 vegyesen, nagymedencében van négy vb-aranya, és már a rövid pályán is három vb-címnél tart – ebből kettőt Budapesten szerzett, s mindkettőt világcsúccsal.

A nyitó napon 400 gyorson nyert minden idők legjobb idejével (3:50.25), csütörtökön pedig 200 pillangón „bújt be” két perc alá (1:59.32), s döntötte meg a tíz éve fennálló rekordot (1.59.61).

„Nem mondanám, hogy olyan rengeteget edzek pillangón, de kiválóan tudok koncentrálni, és szeretek pillangón úszni. Ennyi” – összegzett magától értődően Summer McIntosh.

A számnak volt két magyar indulója is: Kapás Boglárka pályafutása utolsó 200 pillangóját úszta délelőtt a Duna Arénában, Ilyés Laura jó eséllyel nem az utolsót – esetében különleges volt ez a csütörtöki előfutam, hiszen hosszúra nyúlt, és sikerrel záruló doppingeljárása után kapott újra erőre az immár Plagányi Zsolttal készülő úszó, aki Sebestyén Dalmának köszönhetően ugorhatott medencébe a hazai rendezésű vb-n (mint ismert, a győriek úszója átadta indulási jogát Ilyésnek). Kapás a 14., Ilyés – egyéni csúccsal – a 11. lett az előfutamok során.

„Nehéz időszak van mögöttem, voltak olyan napok, amikor csak feküdtem, s akkor nem hittem, hogy lesz olyan, amit várni fogok. Ez a világbajnokság ilyen volt, erőt adott, hogy itthon rendezik. Boldog vagyok, 2:06-os időről álmodtam, ezt meg is úsztam” – mondta el Ilyés Laura.

RÖVID PÁLYÁS ÚSZÓ VB, DUNA ARÉNA

Középdöntők. A magyarok eredményei. Férfiak. 50 m hát: 1. Miron Lifincev 22.70, …7. Kós Hubert 22.85 – országos csúcs, régi: 23.05, Kós, 2024 – Kós döntőbe jutott. 100 m vegyes: 1. Noe Ponti (svájci) 50.43, … 16. Andor Benedek 53.73 – Andor nem jutott döntőbe. Nők. 50 m hát: 1. Katharine Berkoff 25.51, …10. Komoróczy Lora 26.27 – Komoróczy nem jutott döntőbe. 100 m vegyes: 1. Gretchen Walsh (amerikai) 55.71 – világcsúcs, régi: 55.98, Gretchen Walsh, 2024

Döntők. Férfiak. 100 m gyors. Világbajnok: Jack Alexy (Egyesült Államok) 45.38, 2. Guilherme Santos (Brazília) 45.47, 3. Jordan Crooks (Kajmán-szigetek) 45.48. 400 m gyors. Vb: Elijah Winnington (Ausztrália) 3:35.89, 2. Carson Foster (Egyesült Államok) 3:36.31, 3. Kieran Smith (Egyesült Államok) 3:36.31, …6. Sárkány Zalán (Magyarország) 3:38.59. 100 m mell. Vb: Csin Haj-jang (Kína) 55.47, 2. Kirill Prigoda (semleges csapat, Ororszország) 55.49, 3. Ilija Simanovics (semleges csapat, Fehéroroszország) 55.60. 200 m pillangó. Vb: Ilya Kharun (Kanada) 1:48.24, 2. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:48.64, 3. Krzysztof Chmielewski (Lengyelország) 1:49.26, …8. Márton Richárd (Magyarország) 1:51.48. Nők. 100 m gyors. Vb: Gretchen Walsh (Egyesült Államok) 50.31, 2. Beryl Gastaldello (Franciaország) 50.63, 3. Kate Douglass (Egyesült Államok) 50.73. 100 m mell. Vb: Tang Csien-ting (Kína) 1:02.38, 2. Lilly King (Egyesült Államok) 1:02.80, 3. Eneli Jefimova (Észtország) 1:03.25. 200 m pillangó. Vb: Summer McIntosh (Kanada) 1:59.32 – világcsúcs, régi: 1:59.61, Mireia Belmonte García, 2014, 2. Regan Smith (Egyesült Államok) 2:01.00, 3. Elizabeth Dekkers (Ausztrália) 2:02.91. 4×200 m gyorsváltó. Vb: Egyesült Államok (Alex Walsh, Paige Madden, Katie Grimes, Claire Weinstein – Phobe Bacon, Lilla Bognar) 7:30.13 – világcsúcs, régi: 7:30.87, Ausztrália, 2022, 2. Magyarország (Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Molnár Dóra, Ábrahám Minna) 7:33.39 – országos csúcs, régi: 7:39.21, 2014, 3. Ausztrália (Leah Neale, Elizabeth Dekkers, Milla Jansen, Lani Pallister – Tara Kinder) 7:33.60