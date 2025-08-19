Nemzeti Sportrádió

Úszás: Jackl hatodik idővel döntős 400 vegyesen az ifjúsági vb-n

2025.08.19. 13:33
A romániai ifjúsági úszó-világbajnokságon Jackl Vivien a hatodik idővel (4:43.69) jutott be az esti döntőbe 400 méter vegyesen.

A Bp. Honvéd 16 esztendős versenyzője, Jackl Vivien, az otopeni korosztályos csúcsviadal nyitó napján, kedden ugrott először vízbe, és

a hatodik idővel (4:43.69) jutott be az esti döntőbe 400 méter vegyesen.

A hosszabbik vegyes számon kívül még 800 és 1500 méter gyorson nevezték.

Mellette még a 4x200 méteres leány gyorsváltónak sikerült a keddi fináléba kerülnie matinés teljesítménye nyomán: a Kertész Boróka, Szabó Kincső, Kokas Fanni, Szabó Lilla összetételű kvartett a még éppen döntőt érő nyolcadik időeredményt (8:15.89) produkálta a húsz nemzet stafétáit mozgósító számban.

(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien Forrás: MÚSZ)

 

 

