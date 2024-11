Szabó Szebasztián: Jó hatással van rám a Duna Aréna

Évek óta készültek rá itthon az úszók, de persze leginkább a vezetők és szakemberek, ám amikor végül 2013 nyarán kiderült, Magyarország rendezheti a 2021-es vizes világbajnokságot, senki sem gondolta, hogy a várva várt eseménynek végül négy esztendővel korábban lesz hazánk a házigazdája: 2015-ben Guadalajara visszalépett a 2017-es vb-től, a magyarok „ugrottak”.

Az esemény központi helyszíne a Duna Aréna volt (lett), amelyet 2017 februárjában adtak át. És onnantól beindult a verkli, ennek köszönhetően december 15-én a szervezők elmondhatják, megvan az úszósport Grand Slamje, ráadásul a világon először ezt mi, magyarok mondhatjuk el magunkról.

A 2017-es nagy medencés világbajnokságot 2022-ben egy újabb követte, és egyébként akkor is „ugrottunk”, hiszen Fukuoka visszalépett a rendezéstől. (Majd egy évvel később már vendégül látta a vizes sportágak képviselőit – a két vb közötti különbség az arénában keresendő, hiszen az első vb idején a kibővített lelátók előtt zajlott a verseny. Aztán a világbajnokság után lebontották, s azóta nem kerültek elő a raktárakból a korábbi tartozékok.)

A két felnőtt-vb között 2019-ben junior-világbajnokságnak adott otthont a Duna Aréna (ott a nyitó napon Zombori Gábor 400 gyorson szerzett aranya hatalmas meglepetést keltett, de hát általában a hazai rendezésű eseményeknek ez az egyik sajátossága).

A december 10. és 15. közötti rövid pályás világbajnokságon a medencének csak a felére lesz szükség, ám ilyenre láttunk már példát, hiszen a világkupa-sorozatot általában huszonötös medencében rendezik ebben a sportágban, és ilyennek is volt már házigazdája az aréna, mégpedig 2018-ban, 2019-ben, 2021-ben és 2023-ban.

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (korábban FINA, ma már World Aquatics) égisze alatt rendezett viadalok mellett a Duna Arénában 2021-ben Európa legjobbjai is találkoztak már – akkor ötvenes medencében versenyeztek az úszók.