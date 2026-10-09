Nemzeti Sportrádió

Torna-vb: az orosz küldöttség továbbra sem kapott vízumot

2026.10.09. 16:16
Fotó: Getty Images
Címkék
torna-világbajnokság Orosz Tornaszövetség Nemzetközi Tornaszövetség
Az orosz küldöttség tagjai továbbra sem kapták meg a vízumot a holland hatóságoktól, ezért veszélybe került az indulásuk a jövő szombaton kezdődő rotterdami torna-világbajnokságon.

Az orosz szövetség (FGR) pénteki közleménye szerint valamennyi sportolójuk szerepel a hivatalos nevezési listán. A meghívólevelek kézhezvételét követően azonnal – a múlt szerda és hétfő közötti időszakban – benyújtották a vízumkérelmeket, de azóta sem érkezett információ a beutazási engedélyek kiadásának várható időpontjáról.

„A holland hatóságok veszélyeztetik az orosz csapat részvételét a 2028-as olimpia kvalifikációs folyamatában” – áll a közleményben.

A küldöttség vasárnapról hétfőre virradó éjjel indulna, ugyanis kedden kezdődnek az edzések Rotterdamban.

„Az FGR már tájékoztatta a nemzetközi szövetséget (FIG) a helyzetről, és az orosz külügyminisztériummal, valamint Morinari Vatanabe FIG-elnökkel együttműködve továbbra is mindent megtesz a vízumügyek rendezésének érdekében” – írta az FGR.

Az október 25-ig tartó világbajnokságon találnak gazdára az első kvóták a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, ezeket a férfi és a női csapatverseny döntőjének dobogósai kapják.

 

torna-világbajnokság Orosz Tornaszövetség Nemzetközi Tornaszövetség
Legfrissebb hírek

Itt a csapat a rotterdami torna-világbajnokságra

Egyéb egyéni
2026.10.02. 08:59

Ritmikus gimnasztika: az oroszok saját zászlójukat használhatják az Eb-n

Torna
2026.05.24. 14:01

Újra használhatják zászlójukat és himnuszukat az orosz tornászok

Torna
2026.05.18. 13:12

Újabb orosz tornászok és ritmikus gimnasztikázók kaptak indulási engedélyt a nemzetközi versenyekre

Torna
2025.12.18. 22:32

Torna-vb: három magyar döntős hely!

Torna
2025.10.21. 19:28

Mészáros Krisztofer: Az egyéni összetett a legfontosabb

Torna
2025.10.18. 14:35

„A NOB is elítéli az indonéz kormány bojkottját az izraeli tornászok ellen” – Csisztu Zsuzsa jelenti Lausanne-ból

Torna
2025.10.18. 11:56

Torna-vb: megvan a női válogatott kerete is

Egyéb egyéni
2022.10.19. 18:24