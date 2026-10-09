Torna-vb: az orosz küldöttség továbbra sem kapott vízumot

Az orosz szövetség (FGR) pénteki közleménye szerint valamennyi sportolójuk szerepel a hivatalos nevezési listán. A meghívólevelek kézhezvételét követően azonnal – a múlt szerda és hétfő közötti időszakban – benyújtották a vízumkérelmeket, de azóta sem érkezett információ a beutazási engedélyek kiadásának várható időpontjáról.

„A holland hatóságok veszélyeztetik az orosz csapat részvételét a 2028-as olimpia kvalifikációs folyamatában” – áll a közleményben.

A küldöttség vasárnapról hétfőre virradó éjjel indulna, ugyanis kedden kezdődnek az edzések Rotterdamban.

„Az FGR már tájékoztatta a nemzetközi szövetséget (FIG) a helyzetről, és az orosz külügyminisztériummal, valamint Morinari Vatanabe FIG-elnökkel együttműködve továbbra is mindent megtesz a vízumügyek rendezésének érdekében” – írta az FGR.

Az október 25-ig tartó világbajnokságon találnak gazdára az első kvóták a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, ezeket a férfi és a női csapatverseny döntőjének dobogósai kapják.