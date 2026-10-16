Már Los Angelesre is figyelve – kezdődik a torna-vb

Tizenkét csapat lehet ott a Los Angeles-i olimpián (mind a férfiaknál, mind a nőknél), és az egyik kvótáért ismét harcba indul a magyar férfiválogatott. A szombaton kezdődő rotterdami világbajnokság e tekintetben még nem az olimpiáról szól (bár az első három-három csapat megszerzi az indulási jogot), ám mégiscsak a játékok jegyében lép a szerekhez a Szűcs Róbert kapitány vezérelte ötös.

„A legjobb tizenhat között szeretném látni a csapatot, még ennél is jobban szeretném, ha nem maradna bent rontott pontszám, vagyis, ha a szombati selejtezőben mindenki hiba nélkül tornázna – jelentette ki Szűcs Róbert. – Számunkra a jövő évi világbajnokság lesz igazán fontos, ám ez a rotterdami is az, hiszen látnunk kell, hol állunk, mely szereken vagyunk versenyképesek, és hol kell fejlődnünk. Vagyis fontos ez a vébé, ám én a jövő évire keresem az ütőképes csapatot.”

A rotterdamit is hosszabban kereste amúgy a kapitány, hiszen az augusztus Európa-bajnokság után (ott nyolcadik lett a csapat) két válogatón is felmérte az egyébként egyre duzzadó hazai férfimezőnyt, majd Hollandiában azon kellett hosszasan gondolkozni, ki hány szeren lépjen pódiumra a szombati selejtezőben: a vb-n az ötös csapatokból négyen mutathatják be gyakorlatukat egy-egy szeren, a végső sorrendbe a három legjobb pontszám számít bele. Mészáros Krisztofer és Závory Szilárd mind a hat szeren gyakorlatozik, Molnár Boton öt (talaj, gyűrű, ugrás, korlát, nyújtó), Tomcsányi Benedek négy (lólengés, gyűrű, korlát, nyújtó), Kis Dominik három szeren (talaj, lólengés, ugrás) bizonyíthat.

A magyar csapat szombaton 16 órakor kezd, a selejtező harmadik csoportjában, és lólengésben.

„Így készülünk jó ideje, modellezzük a szersorrendet, a délutáni kezdést, a versenykörülményeket – mondta el Szűcs Róbert. – Azt sulykoltuk a fiúkba a felkészülés során, hogy kellő önbizalommal, és lehetőleg nyugodtan kezdjenek lovon, de akkor se ijedjenek meg, ha hiba csúszik a gyakorlatukba rögtön az elején. Azt el kell felejteni szinte azonnal, onnantól csak a többi szerre kell koncentrálni. Szombaton négy csoport selejtezőjét rendezik meg a vébén, vasárnap még lesz további kettő, s így alakul ki a sorrend. A csapatot helyezzük előtérbe, mellette Mészáros Krisztofernek esélye van az egyéni összetett döntőre is. A szerenkénti fináléba kerülés már jóval nehezebb feladat, ám egy jó korlátgyakorlattal az is összejöhet. Erős a mezőny, a szerencsének is lehet szerepe a helyezéseknél, és biztos, hogy apróságok is döntenek majd. Számunkra a legfontosabb, hogy mindenki a lehető legstabilabban tornázzon.”

A női selejtezőt (benne a három egyéni indulóval, Mayer Grétával, Balázs Kirával és Szilágyi Nikolett-tel) hétfőn rendezik meg Rotterdamban.