Nemzeti Sportrádió

Itt a csapat a rotterdami torna-világbajnokságra

K. E.K. E.
2026.10.02. 08:59
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Mészáros Krisztofer természetesen ott van a vb-re készülők között (Fotó: Szabó Miklós)
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A győri mesterfokú bajnokság után (a versenyt hétvégén rendezték) csütörtökön még egy válogatóviadalt iktatott a felkészülésbe Szűcs Róbert, a férfiválogatott szövetségi kapitánya, s csak ezután hirdette ki, kik utazhatnak Rotterdamba, az október 17. és 25. közötti világbajnokságra.

A kapitány előzetesen elmondta, a két versenyen helyezési pontokat szerezhettek a tornászok, s az így kialakult sorrend egyfelől egyből döntött, hiszen az első három automatikusan tagja lett a vb-csapatnak, míg a további két utazóról (és a tartalékról) Szűcs Róbert határozott.

Ahogyan az várható volt, a verseny rendkívül szorosan alakult, kis különbségek döntöttek, ezért nehéz volt a végleges csapat kijelölése, amely végül ez lett: Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond, míg Zámbori Zala tartalékként utazik Hollandiába. 

„Nagy küzdelem volt a helyekért, nagyon kis különbségek alakultak ki a versenyzők között, ezért biztos vagyok benne, hogy ha bármilyen okból Zalának kellene beugrania, vele sem lenne gyengébb a csapat” – mondta Szűcs Róbert, aki arról, hogy Rotterdamban ki és melyik szeren léphet pódiumra, csak később dönt. A vb-n egyébként az öt tornászt számláló csapatból négyen mutathatják be a gyakorlatukat egy-egy szeren, s a három legjobb pontszám számít bele a selejtező eredményébe (a nyolcas csapatdöntőben mindez 5–3–3-ra módosul, s itt az első három kvótát szerez a Los Angeles-i olimpiára).

„Úgy látom, a nyolcadik és tizenhatodik hely között szoros lehet az eredmény, szeretném, ha a csapatunk a tizenhat között végezne, hogy megmutassuk, jövőre, a csengtui kvalifikációs világbajnokságon igenis számoljanak velünk” – nyilatkozta a kapitány.

A női mezőnyben Mayer Gréta, Balázs Kira és Szilágyi Nikolett léphet pódiumra a rotterdami világbajnokságon. 

 

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