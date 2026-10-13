Torna-vb: az oroszok és fehéroroszok mégsem használják zászlójukat és himnuszukat

Az olimpiai hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal jelentése szerint a WG és az európai szövetség (EG) is hiába oldotta fel az orosz és fehérorosz tornászokkal szembeni szankciókat, a két szövetségnek be kellett látnia, hogy nem mehet szembe egy (rendező) ország rendeleteivel, illetve törvényeivel.

Amióta az oroszok és fehéroroszok újból használhatnák nemzeti szimbólumaikat, azóta romániai, horvátországi és németországi versenyeken fordult elő, hogy a helyiek az – adott országban vagy városban – érvényben lévő kötelező tiltás miatt mégsem alkalmazták a nemzetközi, illetve az európai szövetség rendelkezését. Volt olyan viadal, amelyről az oroszok ezért visszaléptek.

A WG közleményben jelezte, hogy elvileg minden orosz és fehérorosz sportolónak teljes képviseletet kell biztosítani az általa jóváhagyott összes eseményen, ám a szervezet lehetővé teszi a kivételezés mérlegelését, amikor a helyi hatóságok által hozott döntések vagy korlátozások megakadályozzák a nemzeti szimbólumok teljes körű alkalmazását.

Az ilyen esetek kezelése érdekében a nemzetközi szövetség kizárta a korábbi semlegességi szabályok visszaállítását, és bejelentette, hogy közvetlenül felveszi a kapcsolatot az illetékes nemzeti szövetségekkel és szervezőkkel a probléma kezelésére.

A rotterdami vb-ről már lehet kvalifikálni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, a férfi- és a női csapatverseny döntőjének dobogósai jutnak kvótához. Oroszország a legutóbbi, augusztusi, zágrábi Európa-bajnokságon a nőknél arany-, a férfiaknál ezüstérmes volt.