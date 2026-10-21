Torna-vb: húsz év után győzött ismét Kína a női csapatversenyben

A kínaiak 2006 után másodszor lettek aranyérmesek ebben a versenyszámban, a harmadik helyezett japánok pedig hatvan év után szereztek érmet. Az ezüst az amerikaiakhoz került, akik ezt megelőzően sorozatban hétszer lettek világbajnokok a női csapatversenyben.

A dobogósok kvótát szereztek a 2028-as, Los Angeles-i olimpiára.

A magyar női válogatott nem indulhatott teljes létszámban a hollandiai vb-n, mert az augusztusi, zágrábi Európa-bajnokság csapatversenyében csupán 14. helyen végzett.

TORNA, VILÁGBAJNOKSÁG

NŐI CSAPATVERSENY

DÖNTŐ

1. Kína (Tu Sze-jü, Ko Csin-csin, Csin Hszin-ji, Csiu Csi-jüan, Csang Jihan, Csang Csing-jing) 165.764 pont

2. Egyesült Államok (Skye Blakely, Charleigh Bullock, Dulcy Caylor, Reese Esponda, Claire Pease, Hezly Rivera) 165.531

3. Japán (Kisi Rina, Nakamura Haruka, Nisijama Misa, Okamura Mana, Sugihara Aiko, Jamagucsi Sara) 164,063