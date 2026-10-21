Nemzeti Sportrádió

Torna-vb: húsz év után győzött ismét Kína a női csapatversenyben

2026.10.21. 22:17
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A boldog győztesek (Fotó: Getty Images)
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torna-világbajnokság torna női csapatverseny
Kína nyert a női csapatversenyt szerdán a Rotterdamban zajló olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokságon

A kínaiak 2006 után másodszor lettek aranyérmesek ebben a versenyszámban, a harmadik helyezett japánok pedig hatvan év után szereztek érmet. Az ezüst az amerikaiakhoz került, akik ezt megelőzően sorozatban hétszer lettek világbajnokok a női csapatversenyben.

A dobogósok kvótát szereztek a 2028-as, Los Angeles-i olimpiára.

A magyar női válogatott nem indulhatott teljes létszámban a hollandiai vb-n, mert az augusztusi, zágrábi Európa-bajnokság csapatversenyében csupán 14. helyen végzett.

TORNA, VILÁGBAJNOKSÁG
NŐI CSAPATVERSENY
DÖNTŐ
1. Kína (Tu Sze-jü, Ko Csin-csin, Csin Hszin-ji, Csiu Csi-jüan, Csang Jihan, Csang Csing-jing) 165.764 pont 
2. Egyesült Államok (Skye Blakely, Charleigh Bullock, Dulcy Caylor, Reese Esponda, Claire Pease, Hezly Rivera) 165.531
3. Japán (Kisi Rina, Nakamura Haruka, Nisijama Misa, Okamura Mana, Sugihara Aiko, Jamagucsi Sara) 164,063

 

torna-világbajnokság torna női csapatverseny
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