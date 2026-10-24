Torna-vb: Kajlia Nemur megvédte címét felemáskorláton

Az algériai Kajlia Nemur megvédte címét felemáskorláton a Rotterdamban zajló torna-világbajnokságon. Az észak-afrikai sportoló tavaly a jakartai vb-n, tavalyelőtt pedig a párizsi olimpián is aranyérmes lett ezen a szeren. Ezúttal fél ponttal gyűjtött többet, mint a második helyezett német Helen Kevric.

A brazil Rebeca Andrade – a szer 2021-es olimpiai bajnoka – 2021 és 2023 után harmadszor lett világbajnok ugrásban.

A férfiaknál két szeren is „újoncot avattak”, ugyanis a talajon győztes amerikai Frederick Richard és a lólengésben aranyérmes örmény Hamlet Manukjan egyaránt első vb-címét ünnepelhette. A gyűrűn győztes kínai Lan Hszing-jü 2021 után másodszor bizonyult a szer legjobbjának.

TORNA-VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

SZERENKÉNTI DÖNTŐK, FÉRFIAK

TALAJ

Világbajnok: Frederick Richard (Egyesült Államok) 14.633 pont

2. Jake Jarman (Nagy-Britannia) 14.600

3. Artem Dolgopjat (Izrael) 14.466

LÓLENGÉS

Világbajnok: Hamlet Manukjan (Örményország) 15.300 pont

2. Gabriele Targhetta (Olaszország) 15.233

3. Mamikon Hacsaturjan (Örményország) 15.000

GYŰRŰ

Világbajnok: Lan Hszing-jü (Kína) 14.766 pont

2. Elefteriosz Petruniasz (Görögország) 14.333

3. Artur Avetiszjan (Örményország) 14.233

NŐK

UGRÁS

Világbajnok: Rebeca Andrade (Brazília) 14.466 pont

2. Claire Pease (Egyesült Államok) 14.233

3. Skye Blakely (Egyesült Államok) 14.166

FELEMÁSKORLÁT

Világbajnok: Kajlia Nemur (Algéria) 15.333 pont

2. Helen Kevric (Németország) 14.833

3. Skye Blakely (Egyesült Államok) 14.600