Pigniczki Fanni triplázott a ritmikus gimnasztikázók mesterfokú bajnokságán

Pigniczki Fanni három aranyérmet szerzett a Törökbálinton megrendezett ritmikus gimnasztika mesterfokú bajnokságon.
A magyar szövetség beszámolója szerint az MTK Budapest sportolója labdával, buzogánnyal és szalaggal bizonyult a legjobbnak, míg karikával klubtársa, Wiesner Hanna állhatott a dobogó tetejére.
Az olimpikon Pigniczki labdával 28.000, buzogánnyal 27.700, szalaggal 27.275 ponttal győzött. Karikával 27.750 ponttal a harmadik helyen végzett, így a négy szeren három aranyéremmel és egy bronzzal zárta a bajnokságot. Karikával Wiesner Hanna 28.500 ponttal lett első.
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2026.10.11. 16:16