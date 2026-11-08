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Pigniczki Fanni triplázott a ritmikus gimnasztikázók mesterfokú bajnokságán

2026.11.08. 12:17
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Pigniczki Fanni triplázott (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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Pigniczki Fanni rg ritmikus gimnasztika
Pigniczki Fanni három aranyérmet szerzett a Törökbálinton megrendezett ritmikus gimnasztika mesterfokú bajnokságon.

 

A magyar szövetség beszámolója szerint az MTK Budapest sportolója labdával, buzogánnyal és szalaggal bizonyult a legjobbnak, míg karikával klubtársa, Wiesner Hanna állhatott a dobogó tetejére.

Az olimpikon Pigniczki labdával 28.000, buzogánnyal 27.700, szalaggal 27.275 ponttal győzött. Karikával 27.750 ponttal a harmadik helyen végzett, így a négy szeren három aranyéremmel és egy bronzzal zárta a bajnokságot. Karikával Wiesner Hanna 28.500 ponttal lett első.

 

Pigniczki Fanni rg ritmikus gimnasztika
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