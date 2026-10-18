Nemzeti Sportrádió

Pigniczki Fanni nyerte az rg Magyar Kupát, tarolt az MTK Törökbálinton

2026.10.18. 12:27
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Pigniczki nyerte a Magyar Kupát (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztika Magyar Kupa ritmikus gimnasztika
Az MTK Budapest fölényét hozta a ritmikus gimnasztikázók törökbálinti Magyar Kupája, míg az egyéni összetett versenyt a világbajnoki és Európa-bajnoki érmes Pigniczki Fanni nyerte meg, aki buzogánnyal és szalaggal is az élen végzett.

 

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint Pigniczki Fanni mögött két klubtársa, Lovász Luca Flóra és Wiesner Hanna Panna állhatott dobogóra az összetettben.

A szerenkénti versenyekben Pigniczki és Lovász osztozott az aranyérmeken. Előbbi buzogánnyal és szalaggal, utóbbi karikával és labdával győzött.

A négy szerenkénti dobogó valamennyi fokára az MTK Budapest versenyzői állhattak fel.

A csapatversenyekben is a kék-fehérek domináltak. Az együttes kéziszercsapatok között az MTK Budapest végzett az első helyen, megelőzve a Csepeli RG Clubot és az SZTK Sportot. Az egyéni csapatversenyben az MTK Budapest A csapata győzött a klub B-együttese előtt, a bronzérmet a csepeliek szerezték meg.

A kombinált csapatversenyben, amely az egyéni és az együttes kéziszercsapatok teljesítményét egyaránt figyelembe veszi, ugyancsak az MTK Budapest diadalmaskodott. A második helyen a Csepeli RG Club, a harmadikon az SZTK Sport végzett.

 

Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztika Magyar Kupa ritmikus gimnasztika
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