Pigniczki Fanni nyerte az rg Magyar Kupát, tarolt az MTK Törökbálinton

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint Pigniczki Fanni mögött két klubtársa, Lovász Luca Flóra és Wiesner Hanna Panna állhatott dobogóra az összetettben.



A szerenkénti versenyekben Pigniczki és Lovász osztozott az aranyérmeken. Előbbi buzogánnyal és szalaggal, utóbbi karikával és labdával győzött.



A négy szerenkénti dobogó valamennyi fokára az MTK Budapest versenyzői állhattak fel.



A csapatversenyekben is a kék-fehérek domináltak. Az együttes kéziszercsapatok között az MTK Budapest végzett az első helyen, megelőzve a Csepeli RG Clubot és az SZTK Sportot. Az egyéni csapatversenyben az MTK Budapest A csapata győzött a klub B-együttese előtt, a bronzérmet a csepeliek szerezték meg.



A kombinált csapatversenyben, amely az egyéni és az együttes kéziszercsapatok teljesítményét egyaránt figyelembe veszi, ugyancsak az MTK Budapest diadalmaskodott. A második helyen a Csepeli RG Club, a harmadikon az SZTK Sport végzett.