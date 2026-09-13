Sportklubok és sportolók is kampányolnak a magyar zenéért

Szeptember 26-án az Él a Zene! a magyar könnyűzene napja hívatott lenni, több mint kétezer üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól, ezzel népszerűsíti a magyar dalokat, szerzőket, előadókat. Ehhez csatlakoznak sportesemények is, köztük kézilabda-, vízilabda- és jégkorongmérkőzések, többek közt a Ferencvárosi Torna Club, a One Eger, a Semmelweis OSC, a Szigetszentmiklósi KSK, a Hydro Fehérvár AV19, a Fehérvár Hockey Akadémia, és a Balatonfüredi KSE rendezvényei – tájékoztatták szerkesztőségünket a kampány szervezői.

A koncepcióhoz kapcsolódóan az idén zeneszerető, saját területükön kiemelkedő sportolók a kezdeményezés nagykövetei, nevezetesen Szemerey Zsófi, a magyar kézilabda-válogatott és a Győri Audi ETO KC kapusa, Pigniczki Fanni vb-bronzérmes ritmikus gimnasztikázó, Takács Boglárka, minden idők leggyorsabb magyar női futója és Pekler Zalán Európa-bajnok sportlövő. Mind a négyük esetében elmondható, hogy a magyar zene fontos szerepet játszik az életükben: Pigniczki Fanni és Takács Boglárka is zenei tagozaton végzett általános iskolában, előbbi kórusban énekelt, utóbbi népdaléneklő-versenyeken vett részt. Szemerey Zsófi a magyar kézilabda-válogatott DJ-je, és a csapattársak által megszavazott dalokat játssza az együtt töltött időben. Pekler Zalán elmondása szerint zenével kel és fekszik, és a magyar dalok vannak nála túlsúlyban.