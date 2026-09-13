Nemzeti Sportrádió

Sportklubok és sportolók is kampányolnak a magyar zenéért

I. SZ.I. SZ.
2026.09.13. 11:05
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Pekler Zalán (balról), Pigniczki Fanni, Szemerey Zsófi és Takács Boglárka (Fotó: Bodnár Dávid)
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Pigniczki Fanni Pekler Zalán Szemerey Zsófi Takács Boglárka
Sportolók és sportesemények is csatlakoznak szeptember 26-án az Él a Zene! kezdeményezéshez, amelynek keretében kizárólag magyar zenéket játszanak. Az esemény nagykövete négy sportoló: Szemerey Zsófi kézilabdázó, Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztikázó, Takács Boglárka atléta és Pekler Zalán sportlövő.

Szeptember 26-án az Él a Zene! a magyar könnyűzene napja hívatott lenni, több mint kétezer üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól, ezzel népszerűsíti a magyar dalokat, szerzőket, előadókat. Ehhez csatlakoznak sportesemények is, köztük kézilabda-, vízilabda- és jégkorongmérkőzések, többek közt a Ferencvárosi Torna Club, a One Eger, a Semmelweis OSC, a Szigetszentmiklósi KSK, a Hydro Fehérvár AV19, a Fehérvár Hockey Akadémia, és a Balatonfüredi KSE rendezvényei – tájékoztatták szerkesztőségünket a kampány szervezői.

A koncepcióhoz kapcsolódóan az idén zeneszerető, saját területükön kiemelkedő sportolók a kezdeményezés nagykövetei, nevezetesen Szemerey Zsófi, a magyar kézilabda-válogatott és a Győri Audi ETO KC kapusa, Pigniczki Fanni vb-bronzérmes ritmikus gimnasztikázó, Takács Boglárka, minden idők leggyorsabb magyar női futója és Pekler Zalán Európa-bajnok sportlövő. Mind a négyük esetében elmondható, hogy a magyar zene fontos szerepet játszik az életükben: Pigniczki Fanni és Takács Boglárka is zenei tagozaton végzett általános iskolában, előbbi kórusban énekelt, utóbbi népdaléneklő-versenyeken vett részt. Szemerey Zsófi a magyar kézilabda-válogatott DJ-je, és a csapattársak által megszavazott dalokat játssza az együtt töltött időben. Pekler Zalán elmondása szerint zenével kel és fekszik, és a magyar dalok vannak nála túlsúlyban.

 

Pigniczki Fanni Pekler Zalán Szemerey Zsófi Takács Boglárka
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