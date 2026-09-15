Nemzeti Sportrádió

Torna: a magyar férfiválogatott kapitánya szerint a döntőbe jutás sem lehetetlen Szombathelyen

2026.09.15. 13:14
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Szűcs Róbert az Eb után a fiataloknak ad lehetőséget (Fotó: Szabó Miklós)
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torna világkupa Szűcs Róbert Szombathely
Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint a döntőbe jutás sem elérhetetlen a magyar férfi tornászválogatott tagjai számára a péntektől vasárnapig tartó szombathelyi challenge világkupaversenyen.

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint Kiss Balázs lólengésben, gyűrűn és nyújtón, Zámbori Zala korláton és nyújtón, Mentovai István talajon és ugrásban, Nagy Márk talajon és korláton, Sas Nándor lólengésben, Markó Levente pedig gyűrűn és ugrásban indul.

Az augusztusi Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatott tagjai közül senki nem indul Szombathelyen, mert a zágrábi viadal után pihenőt kaptak, és számukra időben még túl közel lenne a vk-verseny. Ez egyben lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalabbak erős nemzetközi mezőnyben bizonyítsanak.

A szövetségi kapitány elsősorban stabil, jól végrehajtott gyakorlatokat vár a tornászoktól, ugyanakkor úgy látja, a döntőbe jutás sem elérhetetlen.

„Azt várom, hogy lehetőleg csinálják meg a gyakorlataikat. Úgy gondolom, egy-két jó gyakorlattal döntős helyeket is tudnak szerezni” – jegyezte meg Szűcs Róbert.

A kapitány szerint a fiatalok számára különösen sokat jelenthet a szombathelyi szereplés, hiszen a fejlődéshez nemcsak az edzésmunka, hanem a versenyrutin is elengedhetetlen.

„Saját közönség előtt egészen más tornázni, mint edzésen vagy egy megszokott helyszínen. Már az is új ingert és élményt jelent nekik, hogy kimozdulnak a megszokott környezetből. Azt gondolom, ez a világkupa nagyon hasznos lesz számukra” – vélekedett.

 

torna világkupa Szűcs Róbert Szombathely
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