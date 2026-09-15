C. Ronaldo után szabadon: Norrisnak senki sem mondja meg, mit ihat a futam után

A HÉT ADATAI. Kimi Antonelli az eddigi F1-es versenyeinek valamivel több mint egyötödét nyerte meg (21.05%), a jelenlegi mezőnyben ennél csak Max Verstappen (28.74%) és Lewis Hamilton (26.90%) mutatója jobb.

A Mercedes motorgyártóként fontos mérföldkőhöz érkezett, a 250. futamgyőzelmét és leggyorsabb körét jegyezte, előbbi kategóriában már csak eggyel marad el az örökranglista élén álló Ferraritól.

A HÉT BALSZERENCSÉJE. Lando Norris önmaga 19., a McLaren-istálló 180. pole pozícióját szerezte meg, és a biztos győzelem felé száguldott, amikor Lance Stroll leálló Aston Martinja miatt virtuális biztonsági autós időszakot rendeltek el. Ez éppen azután történt, hogy Norris elhaladt a bokszutca bejárata előtt, így ő nem cserélt keeket, szemben Kimi Antonellivel és Max Verstappennel, akik a VSC sebességkorlátozását kihasználva sokkal kevesebb időt vesztettek, mint a később, már zöld zászlónál kereket cserélő McLaren-pilóta, és Norris szervizelése után előnybe kerültek a pályán. Hiába volt Norris gyorsabb náluk, a Madring karakterét kihasználva maradtak az első két helyen.

Norris a bokszban bukta el a Spanyol Nagydíjat (Fotó: Getty Images)

A HÉT VITÁJA. Lando Norris a futam után rámutatott, hogy a Stroll által előidézett virtuális biztonsági autós időszak egyedül az ő versenyét tette tönkre az élmezőnyből, ezért igazságtalannak érzi a történteket. Sőt, azt is elárulta, hogy a korábbi hasonló esetek után a pilótaértekezleteken már szóba került ennek megoldása, de az FIA nem hallgatott rájuk. „Beszéltünk már arról, hogy ilyenkor mindenkinek meg kellene adni a lehetőséget a kerékcserére, és addig fenntartani ezt a VSC-időszakot, míg a teljes mezőny megtesz egy kört. Így lenne az igazságos, nem szabad engedni, hogy ilyen banális dolgokon dőljön el egy verseny” – fogalmazott Norris.

A HÉT ŐSZINTE VALLOMÁSA. George Russell csak ötödik lett Madridban, újabb 15 pontot veszített Antonellivel szemben, 81 pont a hátránya. A Spanyol Nagydíj után, amikor a vb-ről kérdezték, eddig nem mutatott lemondással és őszinteséggel beszélt. „Nem mondom, hogy vége, de rendkívül valószínűtlen, hogy még harcban vagyok. Már nem is foglalkozom a bajnoki küzdelemmel, mert nem érzem, hogy a részese lennék” – mondta az idény előtt vb-favoritnak kikiáltott Russell.