Nemzeti Sportrádió

C. Ronaldo után szabadon: Norrisnak senki sem mondja meg, mit ihat a futam után

I. SZ.I. SZ.
2026.09.15. 13:06
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Lando Norris igazságtalannak érezte a vasárnap történteket (Fotó: Getty Images)
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F1 Kimi Antonelli F1 legek Fernando Alonso Max Verstappen Lando Norris Mercedes Spanyol Nagydíj George Russel
Lando Norris szenzációs pole pozíciója után a győzelem felé száguldott a madridi Spanyol Nagydíjon, amikor balszerencséjére Lance Stroll lerobbanó autója miatt az ő szempontjából a legrosszabbkor rendelték el a virtuális biztonsági autós időszakot. Norris nem csak ezzel hívta fel magára a figyelmet a hét végén. A győzelem Kimi Antonelli ölébe hullt, és már 81 ponttal vezeti a vb-t, George Russell fel is adta a csatát. A madridi pálya debütálása nem sikerült jól, de változások jönnek – érdekességek és sztorik az F1-ből.

 

A HÉT NYERTESE. Kellett némi szerencse hozzá, de nem lehet véletlen, hogy Kimi Antonelli ismét kihasználta a kínálkozó lehetőséget, és az idény 14. versenyén a nyolcadik győzelmét aratta. A 12. alkalommal állt fel a dobogóra, a másik két alkalommal pontot sem szerzett műszaki hibák miatt (pedig Barcelonában és Silverstone-ban is jó esélye volt legalább a második hely megszerzésére). Immár 81 pont az előnye, több mint három futamgyőzelem, és nincs jele annak, hogy sebezhető lenne, a riválisai szerint is lenyűgöző, amit húszéves kora ellenére művel.

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A HÉT ADATAI. Kimi Antonelli az eddigi F1-es versenyeinek valamivel több mint egyötödét nyerte meg (21.05%), a jelenlegi mezőnyben ennél csak Max Verstappen (28.74%) és Lewis Hamilton (26.90%) mutatója jobb.

Mercedes motorgyártóként fontos mérföldkőhöz érkezett, a 250. futamgyőzelmét és leggyorsabb körét jegyezte, előbbi kategóriában már csak eggyel marad el az örökranglista élén álló Ferraritól.

A HÉT BALSZERENCSÉJE. Lando Norris önmaga 19., a McLaren-istálló 180. pole pozícióját szerezte meg, és a biztos győzelem felé száguldott, amikor Lance Stroll leálló Aston Martinja miatt virtuális biztonsági autós időszakot rendeltek el. Ez éppen azután történt, hogy Norris elhaladt a bokszutca bejárata előtt, így ő nem cserélt keeket, szemben Kimi Antonellivel és Max Verstappennel, akik a VSC sebességkorlátozását kihasználva sokkal kevesebb időt vesztettek, mint a később, már zöld zászlónál kereket cserélő McLaren-pilóta, és Norris szervizelése után előnybe kerültek a pályán. Hiába volt Norris gyorsabb náluk, a Madring karakterét kihasználva maradtak az első két helyen.

F1 Grand Prix of Barcelona-Catalunya
Norris a bokszban bukta el a Spanyol Nagydíjat (Fotó: Getty Images)

A HÉT VITÁJA. Lando Norris a futam után rámutatott, hogy a Stroll által előidézett virtuális biztonsági autós időszak egyedül az ő versenyét tette tönkre az élmezőnyből, ezért igazságtalannak érzi a történteket. Sőt, azt is elárulta, hogy a korábbi hasonló esetek után a pilótaértekezleteken már szóba került ennek megoldása, de az FIA nem hallgatott rájuk. „Beszéltünk már arról, hogy ilyenkor mindenkinek meg kellene adni a lehetőséget a kerékcserére, és addig fenntartani ezt a VSC-időszakot, míg a teljes mezőny megtesz egy kört. Így lenne az igazságos, nem szabad engedni, hogy ilyen banális dolgokon dőljön el egy verseny” – fogalmazott Norris.

A HÉT ŐSZINTE VALLOMÁSA. George Russell csak ötödik lett Madridban, újabb 15 pontot veszített Antonellivel szemben, 81 pont a hátránya. A Spanyol Nagydíj után, amikor a vb-ről kérdezték, eddig nem mutatott lemondással és őszinteséggel beszélt. „Nem mondom, hogy vége, de rendkívül valószínűtlen, hogy még harcban vagyok. Már nem is foglalkozom a bajnoki küzdelemmel, mert nem érzem, hogy a részese lennék” – mondta az idény előtt vb-favoritnak kikiáltott Russell.

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A HÉT LÁZADÓJA. A díjátadó előtt a dobogósoknak kijelölt, bekamerázott lihegőben szokták megmutatni a verseny rövid összefoglalóját, és a nézők figyelhetik a pilóták reakcióit, illetve beszélgetését. Madridban ebben a szobában rászóltak a harmadik helyezett Lando Norrisra, hogy ne igyon a Coca-Cola dobozából, hiszen az F1 egyik kiemelt szponzora a rivális Pepsi. Erre Norris visszaszólt, hogy a verseny után azt iszik, amit akar. Günther Steiner, a Haas korábbi csapatfőnöke kritizálta is miatta a McLaren pilótáját. „Profi vagy, szerződések köteleznek bizonyos dolgokra, világbajnokként pontosan tudod, mit tehetsz meg és mit nem. Nyilván senkinek sem esett baja, de ilyet nem művelhetsz – mondta Steiner, aki szerint az egészből csak azért lett ügy, mert rászóltak. – Ha nem teszik szóvá, senki sem veszi észre, de így a cégnél dörzsölhetik a tenyerüket az ingyen reklám miatt.” Az F1 vezetői meg is büntethetik emiatt Norrist, de minden további fejlemény az ügyben újabb ingyen reklám lesz…

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A HÉT KELLEMETLENSÉGE. Bár Madrid nagyon készült a Spanyol Nagydíj visszatérésére (Jaramában 1968 és 1981 között kilenc Spanyol GP-t rendeztek vb-futamként), a pálya vonalvezetése teljesen alkalmatlan volt a versenyzésre, még az F3-as és F2-es betétfutamok is unalomba fulladtak, mert képtelenség volt szabályos előzési manővert végrehajtani a rosszul kialakított, szűk kanyarkombinációkban. A korábbi valenciai pályát vagy a mostani miami és szaúdi helyszínt idéző kerítésfolyosó önmagában is elég nyomasztó, de a hosszabb féktávok után rendre sikánokat helyeztek el, és ha két autó érkezett, az egyiknek le kellett vágnia a kanyart. A szurkolók mellett pilóták is szóvá tették, hogy ez ilyen formában alkalmatlan a versenyzésre, utóbbiak zokon is vették, hogy nem egyeztettek velük a tervezés során. Lando Norris és Max Verstappen is adott már ötleteket, és a szervezők jelezték, nyitottak a módosításra, hogy jövőre izgalmasabb futamot láthassunk.

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A HÉT ÜZENETE. Bár az Aston Martin a Magyar Nagydíjra átépített autóval érkezett, Hollandiában pedig a Honda új, erősebb motorja hajtotta a zöld autókat, Fernando Alonso elmondta, nem mostanában dönti el, hogy 2027-ben is folytatja-e a versenyzést. Madridban a szabadedzés alatt is panaszkodott a motorra, és leszögezte, az új autó fejlesztésétől is függ, hogy szeretné-e folytatni. Erre meghökkentő reakcióval lépett közbe Mohammed Ben Szulajem, a Nemzetközi Automobil-szövetség elnöke, aki bejelentette, hogy akár szabálymódosításra is hajélandóőak lennének annak érdekében, hogy az Aston Martin gyorsabban fejlődjön, és Alonso az F1-ben maradjon. „Nem engedhetjük, hogy egy ilyen nagy bajnok, mint Fernando Alonso csak azért vonuljon vissza, mert nem elég jó az autója. Neki a győzelmekért kell csatáznia. Megígértem Lawrence Strollnak, hogy minden szükséges lépést megteszek. Fernandónak is mondtam, ahogy májusban is tettünk azért, hogy felzárkózzanak, a jövőben is el tudjuk intézni, csak mondja meg, mire van szüksége” – fogalmazott az FIA elnöke.

A HÉT BAJNOKA. A madridi versenyhétvégén véget ért a 2026-os Formula–3-as idény, amelynek bajnoka Ugo Ugochukwu lett – első amerikai pilótaként nyerte meg a sorozatot. A 19 éves Ugochukwu New Yorkban született olasz divattervező és nigériai modell gyermekeként, 2015-ben kezdett Olaszországban gokartozni, 2020-ban Európa-bajnok lett, 2023-ban már az F4-es autókkal futott Euro 4-sorozatot nyerte meg. Az F3-ban idén Ausztráliában a főversenyt nyerte meg, Silverstone-ban pedig a sprintfutamkot, a Hungaroringen a vasárnapi főfutamon második lett. A madridi idényzáró előtt 141-141 ponttal álltak a brit Freddie Slaterrel, és miután Ugochukwu második lett, Slater pedig csak nyolcadik, az amerikai lett a bajnok.

Formula 3 Championship - Round 9 Madrid - Feature Race 2
Ugo Ugochukwu az F3 2026-os bajnoka (Fotó: Getty Images)

A HÉT FIGYELMEZTETÉSE. A következő futamra a jövő hét végén kerül sor Azerbajdzsánban, de a megszokott vasárnapi időpont helyett szombat délután lesz a futam. Ennek oka, hogy szeptember 27. nemzeti gyásznap az országban (ekkor tört ki 2020-ban a 44 napos hegyi-karabahi háború), és a szervezők kérték az F1-et, hogy ezt tartsák tiszteletben. Így az első két szabadedzésre szeptember 24-én, csütörtökön, a harmadik tréningre és az időmérőre pénteken, a futamra pedig szombaton magyar idő szerint 13 órakor kerül sor.

SPANYOL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliMercedes-
2.Max VerstappenRed Bull-Ford4.351 mp h.
3.Lando NorrisMcLaren-Mercedes5.089 mp h.
4.Charles LeclercFerrari29.116 mp h.
5.George RussellMercedes29.829 mp h.
6.Liam LawsonRed Bull-Ford1:26.746 p h.
7.Franco ColapintoAlpine-Mercedes1:34.281 p h.
8.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes1:35.839 p h.
9.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
10.Nico HülkenbergAudi1 kör h.
11.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
12.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
13.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
14.Cunoda JukiRacing Bulls-Ford1 kör h.
15.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
16.Oliver BearmanHaas-Ferrari1 kör h.
17.Fernando AlonsoAston Martin-Honda2 kör h.
18.Valtteri BottasCadillac-Ferrari3 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Carlos SainzWilliams-Mercedes43
 Sergio PérezCadillac-Ferrari31
 Lance StrollAston Martin-Honda12
 Lewis HamiltonFerrari6

 A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli292
2. George Russell211
3. Lewis Hamilton191
4. Lando Norris186
5. Charles Leclerc167
6. Max Verstappen145
7. Oscar Piastri110
8. Isack Hadjar71
9. Liam Lawson59
10. Pierre Gasly41
11. Arvid Lindblad31
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman18
14. Gabriel Bortoleto10
15. Nico Hülkenberg7
16. Carlos Sainz6
17. Alexander Albon5
18. Esteban Ocon3
19. Fernando Alonso3
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes503
2. Ferrari358
3. McLaren-Mercedes296
4. Red Bull-Ford230
5. Racing Bulls-Ford77
6. Alpine-Mercedes68
7. Haas-Ferrari21
8. Audi17
9. Williams-Mercedes11
10. Aston Martin-Honda3
11. Cadillac-Ferrari0
56. SPANYOL NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:34.077
2. szabadedzés1. Antonelli 1:33.662
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:32.797
Időmérő1. Norris 1:31.824
SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00

 

 

F1 Kimi Antonelli F1 legek Fernando Alonso Max Verstappen Lando Norris Mercedes Spanyol Nagydíj George Russel
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