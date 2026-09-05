Az Esztergom fölényes győzelemmel kezdte a női kézilabda-bajnokságot Vácon
A női kézilabda NB I 1. fordulójában az Esztergom 42–29-re legyőzte a Vácot.
A szünetben csak két gól volt a különbség a vendégek javára, ám a második félidőben sokkal jobban muzsikált Elek Gábor csapata, és végül 13-mal győzött. A győztes csapatban játszó Kovács Anett és Faragó Lea nyolcszor talált be, míg Horváth Fanni hétszer.
Érdekesség, hogy a nagy különbség ellenére a kapusok közül a váci Zaj Klára nyújtotta a legjobb teljesítményt, 30 lövésből hetet védett ki (23 százalék).
KÉZILABDA
NŐI NB I
Váci NKSE–Mol Esztergom 29–42 (17–19)
Később
18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest
19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC
Jegyzőkönyvek később.
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