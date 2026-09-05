Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–DVSC 1–2

Az Esztergom fölényes győzelemmel kezdte a női kézilabda-bajnokságot Vácon

R. P.R. P.
2026.09.05. 18:36
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Kovács Anett (Fotó: Kovács Péter)
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MTK Vasas Esztergom Vác női kézilabda NB I Szombathely Alba Fehérvár
A női kézilabda NB I 1. fordulójában az Esztergom 42–29-re legyőzte a Vácot.

A szünetben csak két gól volt a különbség a vendégek javára, ám a második félidőben sokkal jobban muzsikált Elek Gábor csapata, és végül 13-mal győzött. A győztes csapatban játszó Kovács Anett és Faragó Lea nyolcszor talált be, míg Horváth Fanni hétszer.

Érdekesség, hogy a nagy különbség ellenére a kapusok közül a váci Zaj Klára nyújtotta a legjobb teljesítményt, 30 lövésből hetet védett ki (23 százalék).

KÉZILABDA
NŐI NB I
Váci NKSE–Mol Esztergom 29–42 (17–19)

Később
18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest 
19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC

Jegyzőkönyvek később.

 

MTK Vasas Esztergom Vác női kézilabda NB I Szombathely Alba Fehérvár
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