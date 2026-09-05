Az Esztergom fölényes győzelemmel kezdte a női kézilabda-bajnokságot Vácon

A szünetben csak két gól volt a különbség a vendégek javára, ám a második félidőben sokkal jobban muzsikált Elek Gábor csapata, és végül 13-mal győzött. A győztes csapatban játszó Kovács Anett és Faragó Lea nyolcszor talált be, míg Horváth Fanni hétszer.

Érdekesség, hogy a nagy különbség ellenére a kapusok közül a váci Zaj Klára nyújtotta a legjobb teljesítményt, 30 lövésből hetet védett ki (23 százalék).

KÉZILABDA

NŐI NB I

Váci NKSE–Mol Esztergom 29–42 (17–19)

Később

18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest

19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC

Jegyzőkönyvek később.