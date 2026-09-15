Fiatal horvát játékvezetőt jelöltek a Celtic–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésre

A nemzetközi porondon eddig főleg utánpótlás-mérkőzésekre, korosztályos Európa-bajnokságokra küldött 31 éves Patrik Kolaric az Európa-liga főtábláján még nem vezetett meccset, viszont a selejtezőben (akárcsak a Bajnokok Ligája selejtezőjében) igen; a Konferencialiga főtábláján már volt két küldése.

A 2023 óta FIFA-kerettag Kolaric munkáját partjelzőként Luka Pajic és Ivan Starcevic, negyedik játékvezetőként Dario Bel segíti, a videoszobában a szintén horvát Mario Zebec lesz a főnök, neki a belga Jan Boterberg dolgozik majd a keze alá a glasgow-i mérkőzésen – derül ki az UEFA hivatalos honlapjáról.

EURÓPA-LIGA

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