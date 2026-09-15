Nemzeti Sportrádió

Fiatal horvát játékvezetőt jelöltek a Celtic–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésre

K. Zs.K. Zs.
2026.09.15. 13:50
Patrik Kolaric a Sporting CP–Olympique Marseille UEFA Ifjúsági Liga-mérkőzésen 2025 őszén (Fotó: Getty Images)
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FTC Patrik Kolaric Celtic Európa-liga
A horvát Patrik Kolaric lesz a játékvezető a Celtic–Ferencváros mérkőzésen a labdarúgó Európa-liga csütörtöki játéknapján, az alapszakasz első fordulójában.

A nemzetközi porondon eddig főleg utánpótlás-mérkőzésekre, korosztályos Európa-bajnokságokra küldött 31 éves Patrik Kolaric az Európa-liga főtábláján még nem vezetett meccset, viszont a selejtezőben (akárcsak a Bajnokok Ligája selejtezőjében) igen; a Konferencialiga főtábláján már volt két küldése.

A 2023 óta FIFA-kerettag Kolaric munkáját partjelzőként Luka Pajic és Ivan Starcevic, negyedik játékvezetőként Dario Bel segíti, a videoszobában a szintén horvát Mario Zebec lesz a főnök, neki a belga Jan Boterberg dolgozik majd a keze alá a glasgow-i mérkőzésen – derül ki az UEFA hivatalos honlapjáról.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
21.00: Celtic (skót)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

FTC Patrik Kolaric Celtic Európa-liga
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