Újra önálló felnőtt-csapatbajnokság a férfi tornászoknál

A szombati csapatversenyt követően vasárnap szerenkénti országos bajnokságon mérik össze tudásukat a hazai élmezőny tagjai Budapesten, a Központi Tornacsarnokban.

A magyar szövetség szerdai sajtóközleménye szerint a hétvége egyik legfontosabb üzenete, a magyar férfitornában újra eljutottak oda a klubok, hogy teljes felnőtt csapatokat tudnak kiállítani. Az elmúlt időszakban a csökkenő létszám miatt a szuper-csapatbajnokság jelentette a megoldást, melyen kadet, ifjúsági és felnőtt tornászok alkottak vegyes csapatokat, idén azonban visszatér a klasszikus felnőtt csb-forma.

„Mindenki gőzerővel készül, és számomra kapitányként ez lesz az első olyan hazai verseny, ahol teljes képet kaphatok a mezőny aktuális állapotáról – fogalmazott Szűcs Róbert. – Más edzésen látni a gyakorlatokat és más éles versenyhelyzetben. Többen már szerepeltek világkupán vagy egyéb nemzetközi viadalon, de most derül ki igazán, ki hol tart jelenleg.”

A szombati csb ezúttal külön verseny lesz, tehát nem selejtez a vasárnapi szerenkénti országos bajnokságra.

A szabályok szerint a felnőttcsapatokban 2008-as és 2009-es születésű tornászok is segíthetik egyesületüket, vasárnap azonban kizárólag a felnőttmezőny indulhat.

„Jelenlegi tudomásom szerint komoly sérült nincs a felnőtt keretben. Elképzelhető, hogy nem mindenki indul mind a hat szeren, de alapvetően teljes mezőnyre számítunk. Jó versenyt várok, azt, hogy mindenki a legjobb formáját próbálja nyújtani, és sikeres gyakorlatokat mutat be” – mondta a férfiválogatott kapitánya.