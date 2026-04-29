Újra önálló felnőtt-csapatbajnokság a férfi tornászoknál

2026.04.29. 16:55
Szűcs Róbert (balra) (Fotó: Freschli József/MATSZ)
Hosszú idő után ismét önálló felnőtt-csapatbajnokságot rendeznek a férfi tornászok számára.

A szombati csapatversenyt követően vasárnap szerenkénti országos bajnokságon mérik össze tudásukat a hazai élmezőny tagjai Budapesten, a Központi Tornacsarnokban.

A magyar szövetség szerdai sajtóközleménye szerint a hétvége egyik legfontosabb üzenete, a magyar férfitornában újra eljutottak oda a klubok, hogy teljes felnőtt csapatokat tudnak kiállítani. Az elmúlt időszakban a csökkenő létszám miatt a szuper-csapatbajnokság jelentette a megoldást, melyen kadet, ifjúsági és felnőtt tornászok alkottak vegyes csapatokat, idén azonban visszatér a klasszikus felnőtt csb-forma.

„Mindenki gőzerővel készül, és számomra kapitányként ez lesz az első olyan hazai verseny, ahol teljes képet kaphatok a mezőny aktuális állapotáról – fogalmazott Szűcs Róbert.Más edzésen látni a gyakorlatokat és más éles versenyhelyzetben. Többen már szerepeltek világkupán vagy egyéb nemzetközi viadalon, de most derül ki igazán, ki hol tart jelenleg.”

A szombati csb ezúttal külön verseny lesz, tehát nem selejtez a vasárnapi szerenkénti országos bajnokságra.

A szabályok szerint a felnőttcsapatokban 2008-as és 2009-es születésű tornászok is segíthetik egyesületüket, vasárnap azonban kizárólag a felnőttmezőny indulhat.

„Jelenlegi tudomásom szerint komoly sérült nincs a felnőtt keretben. Elképzelhető, hogy nem mindenki indul mind a hat szeren, de alapvetően teljes mezőnyre számítunk. Jó versenyt várok, azt, hogy mindenki a legjobb formáját próbálja nyújtani, és sikeres gyakorlatokat mutat be” – mondta a férfiválogatott kapitánya.

 

torna Szűcs Róbert Központi Tornacsarnok
Legfrissebb hírek

Berki Krisztián a Magyar Tornaszövetség általános elnökhelyettese lett

Torna
2026.04.11. 13:48

„A torna volt az életem” – Kéry Anikó hetvenéves

Torna
2026.03.31. 09:19

Felavatták Keleti Ágnes szobrát Budapesten

Egyéb egyéni
2026.03.30. 19:14

Kapitális harcsát fogott Borkai Zsolt Győrben

Egyéb egyéni
2026.03.06. 13:08

Elhunyt Svédország egyetlen olimpiai bajnok tornásza

Egyéb egyéni
2026.03.05. 09:37

A Budapesti Honvédhoz igazolt Mészáros Krisztofer Eb-ezüstérmes tornász

Torna
2026.02.06. 11:43

Altorjai Sándort beválasztották a Balkán Torna Szövetség végrehajtó bizottságába

Torna
2026.01.23. 11:54

Puskás Jenő: A terem és a magnéziapor illata örökre magával ragadott

Utánpótlássport
2026.01.16. 19:19
