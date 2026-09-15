Atlétika: Nairobi és München is vb-t rendez

Szeptember 14-én és 15-én Budapesten tartotta 242. ülését a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezető testülete (World Athletics Council). Az eseményen döntés született a 2029-es, illetve a 2031-es világbajnokság helyszíneiről: előbbit a kenyai Nairobiban, utóbbit Németországban, Münchenben rendezik – tájékoztatott hivatalos honlapján a World Athletics. Mindkét város először rendez atlétikai világbajnokságot, a 2029-es nairobi esemény pedig az első lesz, amelynek afrikai ország ad otthont. A két vb rendezésére összesen négy pályázat érkezett be, a másik két kandidáló London és Róma volt.

„Szerencsések voltunk, hiszen négy kiváló pályázat érkezett be, a testület számára nem volt könnyű meghozni a döntést – fogalmazott Sebastian Coe, a szervezet elnöke. – A négy kandidáló ambíciója, elszántsága és a pályázati anyagok színvonala aláhúzza a az atlétikai világbajnokság fontosságát és vonzerejét. A tanács mai döntésével további lépést tettünk azért, hogy az atlétikát világszerte népszerűsítsük, a következő három világbajnokságot Ázsia, Afrika és Európa rendezi. Nairobi és München ellenállhatatlan ajánlatot kínált. Nagyon sokban különböznek, de mindkettő izgalmas lehetőségeket kínál a sportág számára, és nagyon örülök, hogy megkezdhetjük velük az együttműködést, hogy világszínvonalú vb-ket rendezzünk.”