Nemzeti Sportrádió

Atlétika: Nairobi és München is vb-t rendez

V. H. L.V. H. L.
2026.09.15. 12:09
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Münchenben rendezik a 2031-es atlétikai világbajnokságot (Fotó: Getty Images)
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München Nairobi atlétikai világbajnokság 2029 atlétikai világbajnokság 2031 World Athletics
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) vezető testületének budapesti ülésén határozat született arról, hogy a 2029-es világbajnokságot Nairobiban, a 2031-es eseményt Münchenben rendezik meg – írtja közleményében a szervezet.

Szeptember 14-én és 15-én Budapesten tartotta 242. ülését a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezető testülete (World Athletics Council). Az eseményen döntés született a 2029-es, illetve a 2031-es világbajnokság helyszíneiről: előbbit a kenyai Nairobiban, utóbbit Németországban, Münchenben rendezik – tájékoztatott hivatalos honlapján a World Athletics. Mindkét város először rendez atlétikai világbajnokságot, a 2029-es nairobi esemény pedig az első lesz, amelynek afrikai ország ad otthont. A két vb rendezésére összesen négy pályázat érkezett be, a másik két kandidáló London és Róma volt.

„Szerencsések voltunk, hiszen négy kiváló pályázat érkezett be, a testület számára nem volt könnyű meghozni a döntést – fogalmazott Sebastian Coe, a szervezet elnöke. – A négy kandidáló ambíciója, elszántsága és a pályázati anyagok színvonala aláhúzza a az atlétikai világbajnokság fontosságát és vonzerejét. A tanács mai döntésével további lépést tettünk azért, hogy az atlétikát világszerte népszerűsítsük, a következő három világbajnokságot Ázsia, Afrika és Európa rendezi. Nairobi és München ellenállhatatlan ajánlatot kínált. Nagyon sokban különböznek, de mindkettő izgalmas lehetőségeket kínál a sportág számára, és nagyon örülök, hogy megkezdhetjük velük az együttműködést, hogy világszínvonalú vb-ket rendezzünk.”

 

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