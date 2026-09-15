Nemzeti Sportrádió

Az együttműködés az egyetlen út – bemutatták Görgényi István könyvét

K. E.K. E.
2026.09.15. 13:52
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Fotó: Kovács Erika
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könyvbemutató vadászterület-módszer Görgényi István
Megjelent Görgényi István, korábbi vízilabdázó és edző könyve, mely az általa kifejlesztett, sportban és az élet minden területén hatékony módszerét mutatja be.

OLIMPIAI ÉS VILÁGBAJNOKOK is megtisztelték azt a könyvbemutató, amelyet csütörtökön délelőtt tartottak a budapesti Bankcenterben – talán nem véletlenül volt jelen Kiss Gergely, Wladár Sándor és Hargitay András: az olimpiai ezüstérmes, vb- és Eb-aranyérmes korábbi vízilabdázó, az ausztrál női válogatottat ötkarikás győzelemig vezető Görgényi István „Küzdj meg az együttműködésért” címmel írt könyvet a vadászterület-módszerről, amelyet maga az egyébként jogászként végzett sportoló és edző fejlesztett ki, s amelyet sikerrel alkalmazott a sport, elsősorban a csapatsportok mellett multinacionális vállalatok felsővezetői szintjén is. 

Az egész világon. 

„Eljön a pillanat, amikor az igazi együttműködés az egyetlen út a túléléshez” – ez lehetne az egész könyv mottója, vezérfonala, s erre utalva kezdte úgy a könyvbemutatót Harle Tamás, a könyvet gondozó Kék Európa Kiadó tulajdonosa, hogy: „István, eljött ez a nap is, hogy megjelent a könyv.”

Fotó: Kovács Erika

A három éven keresztül „íródó” könyvben bemutatott módszert Görgényi István sikerrel alkalmazta a sydney-i olimpián is, ezért is nyerhette meg a hazaiak női vízilabdacsapata az aranyérmet. A 79 éves Görgényi István a sajtótájékoztatón elmondta, több világklasszis kérte ki a véleményét a módszerről, arról, hogy egyes csoportokban milyen dinamikák és személyes kapcsolatok mentén hogyan és miképpen is lehet együtt, közösen sikereket elérni, így például Benedek Tibor is. Halála után Kiss Gergely lépett elő: „A könyv jelentős része az, amely velem történt a pekingi olimpiáig, csak akkor még nem tudtam, hogy ez az a módszer.”

A könyv részletesen, példákon és interjúkon keresztül mutatja be, mi is az a vadászterület-módszer. 

 

könyvbemutató vadászterület-módszer Görgényi István
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