Az együttműködés az egyetlen út – bemutatták Görgényi István könyvét

OLIMPIAI ÉS VILÁGBAJNOKOK is megtisztelték azt a könyvbemutató, amelyet csütörtökön délelőtt tartottak a budapesti Bankcenterben – talán nem véletlenül volt jelen Kiss Gergely, Wladár Sándor és Hargitay András: az olimpiai ezüstérmes, vb- és Eb-aranyérmes korábbi vízilabdázó, az ausztrál női válogatottat ötkarikás győzelemig vezető Görgényi István „Küzdj meg az együttműködésért” címmel írt könyvet a vadászterület-módszerről, amelyet maga az egyébként jogászként végzett sportoló és edző fejlesztett ki, s amelyet sikerrel alkalmazott a sport, elsősorban a csapatsportok mellett multinacionális vállalatok felsővezetői szintjén is.

Az egész világon.

„Eljön a pillanat, amikor az igazi együttműködés az egyetlen út a túléléshez” – ez lehetne az egész könyv mottója, vezérfonala, s erre utalva kezdte úgy a könyvbemutatót Harle Tamás, a könyvet gondozó Kék Európa Kiadó tulajdonosa, hogy: „István, eljött ez a nap is, hogy megjelent a könyv.”

Fotó: Kovács Erika

A három éven keresztül „íródó” könyvben bemutatott módszert Görgényi István sikerrel alkalmazta a sydney-i olimpián is, ezért is nyerhette meg a hazaiak női vízilabdacsapata az aranyérmet. A 79 éves Görgényi István a sajtótájékoztatón elmondta, több világklasszis kérte ki a véleményét a módszerről, arról, hogy egyes csoportokban milyen dinamikák és személyes kapcsolatok mentén hogyan és miképpen is lehet együtt, közösen sikereket elérni, így például Benedek Tibor is. Halála után Kiss Gergely lépett elő: „A könyv jelentős része az, amely velem történt a pekingi olimpiáig, csak akkor még nem tudtam, hogy ez az a módszer.”

A könyv részletesen, példákon és interjúkon keresztül mutatja be, mi is az a vadászterület-módszer.