Jurek Gábor is meghívót kapott Marco Rossitól – itt a válogatott kerete az NL-mérkőzésekre
A kapitány küldött meghívót Jurek Gábornak, az MTK játékosának is, aki hét góllal vezeti az NB I góllövőlistáját. Ott van a beválogatottak között a hat gólnál járó paksi Szalai József is. Hozzájuk hasonlóan újonc Gundel-Takács Bence, Doktorics Áron és Várkonyi Bence is.
Várkonyi kivételével az újoncok az NB I-ben futballoznak; hozzájuk hasonlóan a hazai élvonalat képviseli Lukács Dániel és Osváth Attila is, a többiek légiósok.
Az Olaszországból a Ferencvárosba hazaigazoló Nagy Ádám neve nem szerepel a névsorban.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok
Gundel-Takács Bence (ZTE), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők
Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások
Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók
Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paks), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
MARCO ROSSI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT
A magyar válogatott őszi mérkőzései
Szeptember 25.
20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28.
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.
20.45: Ukrajna–Magyarország
A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.
November 14.
18.00: Grúzia–Magyarország
November 17.
20.45: Magyarország–Észak-Írország