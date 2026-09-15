Nemzeti Sportrádió

Jurek Gábor is meghívót kapott Marco Rossitól – itt a válogatott kerete az NL-mérkőzésekre

K. Zs.K. Zs.
2026.09.15. 13:08
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Jurek Gábor gólt ünnepel (Fotó: Török Attila)
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Magyarország kerethirdetés magyar válogatott Marco Rossi
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kedd kora délután Telkiben kihirdette a szeptember végi, október eleji Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keret névsorát.

A kapitány küldött meghívót Jurek Gábornak, az MTK játékosának is, aki hét góllal vezeti az NB I góllövőlistáját. Ott van a beválogatottak között a hat gólnál járó paksi Szalai József is. Hozzájuk hasonlóan újonc Gundel-Takács Bence, Doktorics Áron és Várkonyi Bence is.

Várkonyi kivételével az újoncok az NB I-ben futballoznak; hozzájuk hasonlóan a hazai élvonalat képviseli Lukács Dániel és Osváth Attila is, a többiek légiósok.

Az Olaszországból a Ferencvárosba hazaigazoló Nagy Ádám neve nem szerepel a névsorban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok
Gundel-Takács Bence (ZTE), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők
Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások
Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók
Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paks), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

MARCO ROSSI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT
A magyar válogatott őszi mérkőzései
Szeptember 25.  
20.45: Magyarország–Ukrajna  
Szeptember 28.  
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.  
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.  
20.45: Ukrajna–Magyarország
A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.
November 14.  
18.00: Grúzia–Magyarország  
November 17.  
20.45: Magyarország–Észak-Írország

 

Magyarország kerethirdetés magyar válogatott Marco Rossi
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