Jurek Gábor is meghívót kapott Marco Rossitól – itt a válogatott kerete az NL-mérkőzésekre

A kapitány küldött meghívót Jurek Gábornak, az MTK játékosának is, aki hét góllal vezeti az NB I góllövőlistáját. Ott van a beválogatottak között a hat gólnál járó paksi Szalai József is. Hozzájuk hasonlóan újonc Gundel-Takács Bence, Doktorics Áron és Várkonyi Bence is.

Várkonyi kivételével az újoncok az NB I-ben futballoznak; hozzájuk hasonlóan a hazai élvonalat képviseli Lukács Dániel és Osváth Attila is, a többiek légiósok.

Az Olaszországból a Ferencvárosba hazaigazoló Nagy Ádám neve nem szerepel a névsorban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok

Gundel-Takács Bence (ZTE), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők

Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások

Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók

Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paks), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

MARCO ROSSI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT

A magyar válogatott őszi mérkőzései

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország