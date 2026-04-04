A Debrecen és a Vác is ötgólos győzelmet aratott a női kézi NB I-ben

2026.04.04. 19:48
Ines Ivancok-Soltic öt gólt szerzett (Fotó: Czinege Melinda)
A női kézilabda NB I 20. fordulójában a DVSC Schaeffler ötgólos győzelmet aratott Szombathelyen, és a Vác is ugyanekkora különbséggel nyert a Vasas otthonában.

 

A Vác 23–18-as sikeréhez az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca hét góllal, Csizmadia Fanni pedig tíz védéssel járult hozzá. A fővárosiaknál Tóth Nikolettnek 12 védése volt.

A Debrecen 28–23-as győzelméből Jessica Ryde 11 védéssel vette ki a részét, Ines Ivancok-Soltic és Alicia Toublanc is öt gólt szerzett.

KÉZILABDA
NŐI NB I
20. forduló
Vasas SC–Váci NKSE 18–23 (9–14)
Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 409 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos. 
VASAS: TÓTH NIKOLETT – Arany, Dombi 1, Kekezovity 1, Szilovics 1, ROMÁN 4 (1), OLÁH 5 (2). Csere: Mészáros (kapus), Nagy N. 2, Sápi 2, Varjas, Tóth Nikolett, Mihály 1, Csire, Fekete M. 1. Edző: Konkoly Csaba
VÁC: CSIZMADIA – Pálffy, Afentaler 3 (3), Varga E., CSÍKOS 7, KELLERMANN 3, Wald 3. Csere: Zaj (kapus), Pálmai 2, Kövér, KAJDON 4, Such 1, Pelczéder, Kurucz, Kacsó. Edző: Horváth Roland
Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–3. 22. p.: 6–9. 26. p.: 9–10. 41. p.: 13–18. 51. p.: 16–19. Kiállítások: 6, ill. 6 perc Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Konkoly Csaba: – Rangadóra készültünk, és az is volt foltokban, azon kell dolgoznunk, hogy támadásból és védekezésből egyaránt jól jöjjünk ki, ma a védekezés volt jó.
Horváth Roland: – Nehéz mérkőzésre számítottam, és az is lett. A múltkori vereség után félő volt, hogy a kevésbé fontosnak vélt mérkőzésekre nem pörög fel kellően a csapat, ez szerencsére nem történt meg.

Szombathelyi KKA–DVSC Schaeffler 23–28 (11–13)
Haladás Sportcsarnok, 400 néző. V: Horváth, Marton.
SZOMBATHELY: SZIMICS – Szemes 2, SZEBERÉNYI  4 (3), Pődör R. 2, PÁSZTROR N. 4, Pődör B. 3, Sallai 2, Csere: Győri A., Korsós A.(kapusok) Török Fanni, Szabó D., Tolnai, Dzsatevszka 1, Varga N., Bősze, Smetková 5, Edző: Pődör Zoltán
DEBRECEN: RYDE – Petrus 1, Jovovics 3 (1), TÓVIZI 3, Hámori 4, Thorleifsdóttir 2, TOUBLAC 5 (1). Csere: Placzek (kapus), Sercien-Ogulin, JUHÁSZ KATA 3, IVANCOK-SOLTIC 5, Grosch, Vámos M. 1, Csernyánszky 1. Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 12. p.: 6-6. 17. p.: 7–7. 23. p.: 9–8. 27. p.: 10–11. 35. p.: 15–15. 42. p.: 17–18. 46. p.:20-22. 52. p.: 22–23. 56. p.: 22– 26. Kiállítások: 2, ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/3 ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Pődör Zoltán: – Összeségében annak örülök, hogy sikerült borsot törnünk egy remek csapat orra alá. Ma igazi csapat voltunk, hatvan percig pedig küzdöttünk, amiért maximális dicséret illeti a lányokat. 
Szilágyi Zoltán: – Huszonhárom gólon tartani a Szombathely, azt gondolom, komoly teljesítmény. Nyilván, voltak hibák a játékunkban, de ha el is akadtunk, mindig volt, aki, hozzátett valami extrát. Fontos sikert könyveltünk el, Szombathelyen nem könnyű nyerni, nekünk ez most sikerült.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr21201780–489+291 41 
2. FTC201811689–493+196 37 
3. Debrecen20182671–468+203 36 
4. Esztergom201424650–517+133 30 
5. Vác201217584–540+44 25 
6. Székesfehérvár201118540–514+26 23 
7. Mosonmagyaróvár207211524–543–19 16 
8. Kisvárda20812514–575–61 16 
9. Szombathely207211569–637–68 16 
10. Vasas216312563–603–40 15 
11. Budaörs205312528–596–68 13 
12. NEKA20515507–629–122 10 
13. Kozármisleny20119465–678–213 
14. Dunaújváros20218434–736–302 

 

 

