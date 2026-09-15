Nemzeti Sportrádió

Premier League: Farkas Patrik profi szerződést kötött a Liverpoollal

2026.09.15. 13:25
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Farkas Patrik (Fotó: liverpoolfc.com)
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Liverpool FC profi szerződés Farkas Patrik Premier League
A tizenkilenc éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool FC-vel.

Profi szerződést kapott a Liverpool FC-től a 19 éves magyar utánpótlás-válogatott Farkas Patrik. A húszszoros angol bajnok klub honlapján számolt be a magyar utánpótlás-válogatott középpályással kötött megállapodásról.

„Valóra vált álom, hogy aláírhattam, alig várom, hogy elkezdjük a munkát – nyilatkozta a fiatal játékos. – Technikás játékos vagyok, több poszton is bevethető, aki mindig arra törekszik, hogy kezdeményezzen és megmozdulásaival hatással legyen a játékra.”

Farkas Patrik öt évvel korábban Kecskemétről került az angol egyesület utánpótlásába, majd a Blackburn akadémiáján folytatta. A nyáron visszatért a Liverpoolhoz, és a U21-es csapat hétfő esti Premier League 2-es mérkőzésén kerettag volt. Öccse, Erik szintén a Liverpoolban futballozik, a klub U18-as csapatában. 

 

Liverpool FC profi szerződés Farkas Patrik Premier League
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