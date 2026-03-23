Pigniczki Fanni labdával hetedik lett Marbellán

2026.03.23. 08:36
null
Pigniczki Fanni visszatért a sérülése után (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Pigniczki Fanni RG ritmikus gimnasztika
A hetedik helyen végzett labdával Pigniczki Fanni a marbellai ritmikus gimnasztika Grand Prix-n.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a hatodik eredménnyel jutott a fináléba, ahol 25,850 ponttal lett hetedik a világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon rg-s, aki a tavaly nyári világbajnokság óta először versenyzett. Pigniczky az erős mezőnyben az egyéni összetettben a 14. helyén zárt a spanyolországi viadalon, melyen karika gyakorlatára 26,150, a buzogányra 25,850, a szalagra pedig 25,200 pontot kapott.

Végig jól éreztem magam. Hét hónap után újra a szőnyegen lehettem. Előtte kicsit izgultam, hogy milyen lesz visszatérni a sérülés után, és újra versenyezni, de most már az új gyakorlataimmal. Úgy érzem, hogy ez egy jó kezdet, és még van időm tovább építkezni” – összegezte tapasztalatait. Pigniczki bordatöréssel versenyzett tavaly augusztusban, a Rio de Janeiró-i világbajnokságon, majd miután fokozatosan elkezdhette a gyógytornát és az edzéseket, az egyik októberi gyakorlás során „belenyúlt” a labdába és eltört az ujja. Korábban úgy nyilatkozott, januárban érezte először, hogy újra stabilan tudja használni a felsőtestét, nem fél rátámaszkodni, és nem fél, ha esetleg egy kicsit ráesik.

 

Rg ob: Lovász Luca Flóra az összetett győztes

Egyéb egyéni
21 órája

Eredményesen szerepeltek a magyar rg-sek a hétvégi nemzetközi viadalokon

Egyéb egyéni
2026.03.16. 13:16

Versenyszimuláció – a második kontrolledzésen is túl van az rg-válogatott

Egyéb egyéni
2026.03.05. 13:52

Az együttes kéziszercsapat nyerte meg az év legjobb ritmikus gimnasztikázója díjat

Torna
2026.01.24. 21:04

A jövő év az építkezésről szól a ritmikus gimnasztikázóknál

Torna
2025.12.19. 11:04

Újabb orosz tornászok és ritmikus gimnasztikázók kaptak indulási engedélyt a nemzetközi versenyekre

Torna
2025.12.18. 22:32

A bordája után az ujja is eltörött Pigniczki Fanninak

Egyéb egyéni
2025.10.16. 20:42

Pigniczki Fanni bordatöréssel versenyzett a világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.09.07. 21:39
Ezek is érdekelhetik