Pigniczki Fanni labdával hetedik lett Marbellán

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a hatodik eredménnyel jutott a fináléba, ahol 25,850 ponttal lett hetedik a világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon rg-s, aki a tavaly nyári világbajnokság óta először versenyzett. Pigniczky az erős mezőnyben az egyéni összetettben a 14. helyén zárt a spanyolországi viadalon, melyen karika gyakorlatára 26,150, a buzogányra 25,850, a szalagra pedig 25,200 pontot kapott.

„Végig jól éreztem magam. Hét hónap után újra a szőnyegen lehettem. Előtte kicsit izgultam, hogy milyen lesz visszatérni a sérülés után, és újra versenyezni, de most már az új gyakorlataimmal. Úgy érzem, hogy ez egy jó kezdet, és még van időm tovább építkezni” – összegezte tapasztalatait. Pigniczki bordatöréssel versenyzett tavaly augusztusban, a Rio de Janeiró-i világbajnokságon, majd miután fokozatosan elkezdhette a gyógytornát és az edzéseket, az egyik októberi gyakorlás során „belenyúlt” a labdába és eltört az ujja. Korábban úgy nyilatkozott, januárban érezte először, hogy újra stabilan tudja használni a felsőtestét, nem fél rátámaszkodni, és nem fél, ha esetleg egy kicsit ráesik.